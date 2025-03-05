Объектив Viltrox AF 25mm F/1.7 Air оценили в 175 долларов

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 25mm F/1.7 Air, которая предназначена для камер APS-С формата с байонетами Sony E, Nikon Z и Fujifilm X-mount. Новинка характеризуется эквивалентным фокусным расстоянием 38 мм, системой автоматической фокусировки на базе STM-привода с распознаванием лиц и глаз, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, резьбой для светофильтра 52мм, широким кольцом для фокусировки, оптической конструкцией с использованием ED-элементов, нанопокрытием, минимальным эффектом «дыхания фокусировки», 9-лепестковой диафрагмой, комплектной фирменной блендой, металлическим корпусом, креплением из закаленного алюминиевого сплава, портом USB-C для обновлений, массой 170 грамм, длиной 56 мм и диаметром 64 мм. Цена объектива составляет 175 долларов.

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