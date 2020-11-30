Объектив Viltrox AF 33/1.4 E оценен в 260 долларов

Компания Viltrox представила объектив Viltrox AF 33/1.4 E, предназначенный для кропнутых (APS-C) беззеркальных фотокамер Sony. Новинка характеризуется шаговым приводом автофокуса, функцией слежения за глазом, разъемом USB, металлической конструкцией, фокусным расстоянием 33 мм, диафрагмой f/1,4-f/16, оптической схемой из 10 элементов в 9 группах, включая ED и элемент с высоким показателем преломления, углом поля зрения 45,7°, 9-лепестковой диафрагмой, расстоянием для фокусировки 0,4 м, максимальным увеличением 1:10, диаметром фильтра 52 мм, диаметром 65 мм, длиной 72 мм и массой 270 г. Цена объектива составляет 259 долларов.