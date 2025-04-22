Объектив Viltrox AF 35mm F/1.2 LAB оценили в $1000

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью AF 35mm F/1.2 LAB, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер Sony. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 15 линз в 10 группах, включая пять ED-элементов, три с высоким показателем преломления и две UA-линзы, многослойным нанопокрытием высокой четкости, четырьмя моторами автофокусировки Viltrox HyperVCM, минимальной дистанцией для фокусировки 34 см, максимальным увеличением 0.17 раза, настраиваемым кольцом управления, двумя кнопками, переключателями режимов автофокусировки и кольца диафрагмы, настраиваемым цветным OLED-экраном, защитой от пыли и влаги, цельнометаллическим корпусом аэрокосмического класса, массой 920 грамм, длиной 121.8 мм, диаметром 89.2 миллиметра и резьбой для светофильтра 77 мм. Цена объектива составляет 1000 долларов.