Объектив Viltrox AF 75mm F/1.2 XF Pro оценен в $500

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов моделью Viltrox AF 75mm F/1.2 XF Pro, предназначенной для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Fujifilm X. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 75 мм (115 мм в полнокадровом эквиваленте), оптической схемой из 16 элементов в 11 группах с покрытием HD Nano, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, разъемом USB-C, автоматической фокусировкой с STM двигателем, резьбой для светофильтра 77 мм, углом обзора 21.35°, максимальным коэффициентом увеличения 1:10, минимальным расстоянием для фокусировки 88 см, защитой от пыли и влаги, габаритами 87:101 мм и массой 670 г. Объектив уже доступен для покупки по цене в 500 долларов.