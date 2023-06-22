Объектив Viltrox AF 75mm F/ 1.2 XF Pro вышел для камер Sony

Компания Viltrox пополнила ассортимент объективов новыми версиями модели Viltrox AF 75mm F/1.2 XF Pro, которая теперь доступна для беззеркальных APS-C камер с креплениями Nikon Z и Sony E. Ранее объектив был выпущен для байонета Fujifilm X.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 75 мм (115 мм в 35-мм эквиваленте), оптической конструкцией из 16 линз в 11 группах с покрытием HD Nano, 11-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.2, портом USB-C, системой автофокусировки с STM двигателем, диаметром светофильтра 77 мм, углом обзора 21.35°, максимальным коэффициентом увеличения 1:10, минимальной дистанцией для фокусировки 88 см, защитой от пыли и влаги, размерами 87:101 мм и массой 670 грамм. Цена объектива составляет 550 долларов.