Объектив Voigtländer Macro APO-Ultron D35mm F/2 оценен в $750

Японская компания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Macro APO-Ultron D35mm F/2, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-C с креплением Nikon Z.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм (52,5 мм в 35-мм эквиваленте), 10-лепестковой диафрагмой с диапазоном значений от F2 до F22, оптической схемой из 9 элементов в 6 группах, в том числе 3 линзами с аномальной частичной дисперсией, углом обзора 42,7°, минимальным расстоянием для фокусировки 0,163 м, максимальным увеличением 1:2, кольцом управления, помощью фокусировки посредством изменения цвета рамки, фокус-пикинга и кнопки увеличения, габаритами 67,6:56,7 мм, диаметром для светофильтра 52 мм и массой 290 граммов. Цена объектива составляет 750 долларов.