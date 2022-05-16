Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 35mm F/2 выпустили для камер Nikon Z

Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов для камер с байонетом Nikon Z моделью Voigtlander Apo-Lanthar 35mm F/2 Aspherical, которая раньше была выпущена для камер с креплением Sony E и Leica M.

Новинка характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, апохроматической оптической конструкцией из 11 элементов в 9 группах, в том числе 5 элементами с низкой дисперсией и 2 двусторонними асферическими элементами, углом поля зрения 62,1°, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/2 и минимальным f/16, минимальной дистанцией для фокусировки 35 см, резьбой для светофильтра 52 мм, диаметром 67,6 мм, длиной 70,4 мм и массой 360 граммов. Объектив появится в продаже в июне этого года по цене в 1000 долларов.