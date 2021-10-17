Объектив Voigtlander Apo-Skopar 90mm f/2.8 VM оценен в $790

Японская компания Cosina представила мануальный объектив Voigtlander APO-SKOPAR 90mm f/2.8 VM, который предназначен для полнокадровых камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 90 мм, 10-лепестковой диафрагмой с круглой формой на значениях от f/2,8 до f/22, апохроматической оптической конструкцией из 7 элементов в 7 группах, минимальной дистанцией для фокусировки 90 см, резьбой для светофильтра 39 мм, диаметром 53 мм, длиной 60 мм, массой 250 граммов, черной и серебристой расцветками и комплектной блендой. Объектив появится в продаже на местном рынке в следующем месяце по цене в 790 долларов.

Комментарии и отзывы Voigtlander Apo-Skopar 90mm f/2.8 VM
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