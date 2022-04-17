Объектив Voigtlander Nocton D23mm F1.2 Aspherical оценен в $750

Японская компания Cosina пополнила ассортимент объективов формата APS-С моделью Voigtlander APO-Lanthar 50mm F2 Aspherical, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется ручным фокусом, фокусным расстоянием 23 мм (35 мм в 35-мм эквиваленте), 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением f/1,2 и минимальным f/16, углом поля зрения 63,3º, оптической конструкцией из 10 элементов в 6 группах, в том числе асферическим элементом и двумя элементами с аномально низким рассеиванием, минимальным расстоянием для фокусировки 18 см, максимальным увеличением 1:3,3, резьбой для светофильтра 46 мм, диаметром 65,8 мм, длиной 45,2 мм и массой 240 граммов. Цена объектива составляет 750 долларов.

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