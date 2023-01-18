Объектив Voigtlander Ultron 75mm F/1.9 M оценен в $800

Компания Cosina пополнила ассортимент мануальных объективов моделью Voigtlander Ultron 75mm F/1.9 SC/MC VM, которая предназначается для полнокадровых камер с креплением Leica M. Новинка характеризуется версиями SC и MC с разным типом оптического покрытия (мульти и одинарное) и расцветкой корпуса, оптической конструкцией из 7 линз в 5 группах, включая 3 элемента из стекла с аномальной частичной дисперсией, 12-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.9, углом обзора 32,6°, минимальным расстоянием для фокусировки 70 см или 50 см при блокировке дальномера, комплектной блендой, габаритами 56,8:54,1 мм, резьбой для светофильтра 49 мм и массой 290 граммов. Цена объектива составляет 800 долларов.

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