Объектив Yongnuo YN50mm F/1.8 Z DF DSM оценен в $350

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью YN50mm F/1.8 Z DF DSM, которая предназначена для беззеркальных камер с байонетом Nikon Z. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 11 линз в 8 группах и наномногослойным покрытием, цифровым шаговым двигателем (DSM) автофокуса, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8, фокусным расстоянием 50 мм (75 мм в 35-мм эквиваленте), минимальным расстоянием для фокусировки 45 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.67, переключателем AF/MF, резьбой для светофильтра 58 мм, программируемой клавишей FN, разъемом USB TYPE-C для обновлений и настройки, размерами 68:87 мм и массой 417 граммов. Объектив уже доступен для покупки по цене в 360 долларов.

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