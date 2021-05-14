Объектив Yongnuo YN85mm F/1.8 DF DSM оценен в $300

Компания Yongnuo пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью YN85mm F1.8R DF DSM, который предназначен для беззеркальных камер Canon с креплением RF-mount. Новинка характеризуется диапазоном диафрагмы 1:1.8-1:16, фокусным расстоянием 85 мм, минимальным расстоянием для фокусировки 80 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:7.7, конструкцией из 9 элементов в 8 группах, в том числе 2 специальными элементами, шаговым мотором автофокуса DSM, 7-лепестковой диафрагмой, переключателем AF/MF на корпусе, резьбой для фильтра 58 мм, программируемой кнопкой, разъемом USB Type-C, защитным кольцом-уплотнителем около байонета и массой 380 г. Цена объектива составляет 300 долларов.