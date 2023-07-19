Объектив Yongnuo YnLens 50mm 1:1.8 DA DSM X Pro оценен в $250

Компания Yongnuo пополнила ассортимент объективов моделью YnLens 50mm 1:1.8 DA DSM X Pro, которая предназначена для беззеркальных камер формата APS-С c байонетом Fujifilm X. Ранее китайский производитель не выпускал объективы для камер Fujifilm. Отдельно отметим, что это первая модель в линейке PRO. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм (75 мм в полнокадровом эквиваленте), оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, в том числе 6 специальных линз, 9-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/1.8 и минимальным F/16, минимальной дистанцией для фокусировки 45 см, максимальным коэффициентом увеличения 1:6.67, шаговым мотором автофокусировки DSM (Digital Stepping Motor), OLED-экраном для отображения полезных сведений, резьбой для светофильтра 58 мм и массой 387 граммов. Цена объектива составляет 250 долларов.

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