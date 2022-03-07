Объективы Leica DG и Lumix G получили улучшение автофокуса

Объективы Leica DG и Lumix G теперь будут лучше фокусироваться при работе с камерой Panasonic Lumix GH6. Это стало возможно после выхода соответствующего обновления. Всего апдейт получили 16 объективов, в число которых вошли популярные модели: Leica Summilux 12mm F/1.4 ASPH, Leica DG Nocticron 42.5 mm F/1.2 ASPH, Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F/2.8-4 Aspherical Power OIS и прочие.

Напомним, что выпущенная в прошлом месяце камера Panasonic Lumix DMC-GH6 оснащается 25,2 Мп сенсором CMOS, поддержкой серийной съемки 14 к/с в режиме AF-S, записью видео в разрешении 5,7K при 30p в формате Apple ProRes 422 HQ, записью 10-битного видео 4:2:2 до DCI 4K/60p, 10-битного видео 4:2:0 до 4K/120p и видео Full HD/240p, поддержкой V-Log/V-Gamut, динамическим диапазоном 13 ступеней, активной системой охлаждения, чипом Venus Engine, пятиосевой стабилизацией с эффективностью в 7,5 стопа экспозиции, 3-дюймовым дисплеем разрешением 1,84 млн точек, OLED-видоискателем на 3,68 млн точек, интерфейсом USB 3.2 Gen 2, слотами для карт памяти SD UHS-II и CFexpress, полноразмерным разъемом HDMI и аккумулятором на 2200 мАч.
Комментарии и отзывы Panasonic Lumix GH6
Анаморфотный объектив Sirui 50mm T2.9 1.6X оценен в $1900…
Анаморфотный объектив Sirui 50mm T2.9 1.6X оценен в $1900Компания Tokiwa пополнила ассортимент анаморфотных объективов моделью SIRUI 50mm T2.9 1.6X, которая предн…
Камера Panasonic Lumix DMC-GH6 оценена в $2200…
Камера Panasonic Lumix DMC-GH6 оценена в $2200Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью Lumix DMC-…
Часы Amazfit Verge 2 подешевели до 6 тысяч рублей…
Часы Amazfit Verge 2 подешевели до 6 тысяч рублейСетевые источники сообщают о том, что смарт-часы Amazfit Verge 2 доступны на AliЕxpress со скидкой 6100 р…
Мощная беззеркальная камера OM Digital OM-1 может стать посл…
Мощная беззеркальная камера OM Digital OM-1 может стать послOM Digital Solutions представила Micro Four Thirds OM-1, свою первую беззеркальную камеру. Она оснащена н…
Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine…
Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT CineКомпания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine, котора…
Стала известна цена камеры Panasonic Lumix GH6 …
Стала известна цена камеры Panasonic Lumix GH6 Один из инсайдеров поделился информацией о цене фотокамеры Panasonic Lumix GH6, полноценный анонс которой…
Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $198…
Объектив Voigtlander Nokton 50mm F1 Aspherical оценен в $198Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов суперсветосильной моделью Voigtlander Nokt…
Опубликованы первые примеры фото с камеры OM System OM-1…
Опубликованы первые примеры фото с камеры OM System OM-1В сети появилась первая подборка фотографий, сделанных не представленную несколько дней назад беззеркальн…
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor