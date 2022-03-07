Объективы Leica DG и Lumix G получили улучшение автофокуса

Объективы Leica DG и Lumix G теперь будут лучше фокусироваться при работе с камерой Panasonic Lumix GH6. Это стало возможно после выхода соответствующего обновления. Всего апдейт получили 16 объективов, в число которых вошли популярные модели: Leica Summilux 12mm F/1.4 ASPH, Leica DG Nocticron 42.5 mm F/1.2 ASPH, Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F/2.8-4 Aspherical Power OIS и прочие.

Напомним, что выпущенная в прошлом месяце камера Panasonic Lumix DMC-GH6 оснащается 25,2 Мп сенсором CMOS, поддержкой серийной съемки 14 к/с в режиме AF-S, записью видео в разрешении 5,7K при 30p в формате Apple ProRes 422 HQ, записью 10-битного видео 4:2:2 до DCI 4K/60p, 10-битного видео 4:2:0 до 4K/120p и видео Full HD/240p, поддержкой V-Log/V-Gamut, динамическим диапазоном 13 ступеней, активной системой охлаждения, чипом Venus Engine, пятиосевой стабилизацией с эффективностью в 7,5 стопа экспозиции, 3-дюймовым дисплеем разрешением 1,84 млн точек, OLED-видоискателем на 3,68 млн точек, интерфейсом USB 3.2 Gen 2, слотами для карт памяти SD UHS-II и CFexpress, полноразмерным разъемом HDMI и аккумулятором на 2200 мАч.