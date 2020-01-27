Объективы Viltrox 23mm f/1.4, 33mm f/1.4 и 56mm f/1.4 выйдут в марте

Сетевые источники поделились информацией о дате выхода объективов Viltrox 23mm f/1.4, 33mm f/1.4 и 56mm f/1.4, которые предназначены для беззеркальных камер с креплением Sony E, Canon M и Fujifilm X. Утверждается, что объективы появятся в продаже в марте этого года по ориентировочной цене в 250 долларов. Viltrox 23mm f/1.4 характеризуется оптической схемой из 11 элементов в 10 группах, Viltrox 33mm f/1.4 и Viltrox 56mm f/1.4 схемой из 10 элементов в 9 группах. В объективах используется 9-лепестковая диафрагма f/1,4-f/16. Масса новинок равна 250, 270 и 290 граммам соответственно.