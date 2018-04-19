Общий обзор стенда Candy и Hoover на EuroCucina 2018

2018-04-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - EuroCucina 2018; [138]
Друзья, у нас для вас очень интересный репортаж. наша редакция посетила интересное мероприятие EuroCucina 2018, которое проводят в Милане, Италия, с 17 по 22 апреля. Международная выставка кухонной мебели порадовала нас не просто качественными устройствами, но и их дизайном, умными возможностями и функционалом. Удивительно, насколько далеко продвинулась бытовая техника и насколько современной сейчас может быть кухня. Сегодня я бегло расскажу о стендах, которые нам удалось посетить, и вообще о впечатлениях о мероприятии. Хотя, пожалуй, давайте именно с эмоций и начнём.

Масштабы мероприятия просто поражают — ведь только общая площадь стенда Candy Group составляет 1200 квадратных метров. И вся эта площадь заставлена умной, стильной и современной бытовой техникой, встроенной техникой, дизайнерскими решениями и прочими элементами обустройства кухни. После того, как посмотришь на здешние «экспонаты», любая другая кухня покажется старой и неинтересной.

Мы посетили массу стендов, среди которых хотелось бы отметить бренды Hoover, Candy и Rosières. Проекты этих брендов чётко передают фирменный стиль каждого элемента, представленного Candy Group. Так, продукция Hoover является ярким примером современного дизайна и использования самых современных технологий. Продукция идеально подходит под современный дизайн квартир.

Бренд Hoover удивил посетителей IFA 2017 на презентации «Кухни будущего», да и сейчас позиции не сдаёт. В частности, отметить хотелось бы систему хранения пищи Hoover KEEPHEAT, которая в корне отличается от конкурентов.

Технология Exever, которая здесь применяется, является запатентированной новинкой Candy Group и позволяет сохранять все вкусовые и питательные средства пищи после приготовления непосредственно в духовом шкафу.

Бренд Candy всегда был примером изящества и удобства. Техника Candy является ярким примером того, как можно за приемлемую цену получить максимально функциональное решение для повседневного использования. Простое и понятное оформление дизайна вместе с современными технологиями позволяют производителю демонстрировать лучшее соотношение цена-качество на рынке.

На мероприятии представили духовые шкафы с управлением по Wi-Fi. Здесь есть все модели, начиная от самых базовых до продвинутых. Представлен и флагман линейки под названием Candy Watch & Touch — это высокотехнологичный духовой шкаф с сенсорным управлением на дверце.

Это как большой планшет, за которым происходит приготовление еды. Передать словами ощущения от использования данной технологии очень сложно, это нужно пробовать. Бренд также обновил линейку Candy Timeless Collection и линейку премиум-класса Candy Elite Collection.

Помимо этого, мы детально изучили стенд Rosières. Это бренд со 150-летней историей, который переносит пользователя в мир высокой французской кухни. Продукция этого бренда сочетает в себе передовые технологии и многолетний опыт, чтобы любой человек мог прикоснуться к гастрономическому миру у себя дома.

На выставке показали совершенно эксклюзивное решение — комплект 3-в-1, состоящий из элементов приготовления, охлаждения и сохранения пищи. Если вы любите готовить, то это — ваша мечта.

Уникальность выставки EuroCucina 2018 в том, что она проходит раз в два года и собирает ведущих производителей кухонной техники, которые показывают свои самые передовые технологии. Здесь можно окунуться не просто в мир духовых шкафов и вытяжек, а отправиться в мир высоких технологий, которые совсем скоро станут частью нашей жизни. То, что сейчас показывают на данном мероприятии, является громадным шагом вперёд. Думаю, большинство пользователей даже не догадываются о том, что те же духовые шкафы обладают таким широким набором функций. Мы вот были удивлены, что можно управлять столь крутым устройством по Wi-Fi! Оставайтесь на связи, мы расскажем более детально обо всём, что увидели на выставке.

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