Объявлена дата начала продаж билетов на The International 2019

Билеты на The International 2019, который пройдет c 20 по 25 августа в Mercedes-Benz Arena в Шанхае, поступят в продажу 24 мая в 16:00 мск. Их можно будет приобрести через сервис Universe. Всего будет доступно три типа билетов, каждый рассчитан на два дня турнира: билет на вторник, 20 августа/среду, 21 августа — 499 юаней (4 700 руб.); билет на четверг, 22 августа/пятницу, 23 августа — 499 юаней (4 700 руб.); билет на финальные дни — субботу, 24 августа/воскресенье, 25 августа — 2 099 юаней (19 600 руб.).

Пользователи, у которых есть Battle Pass или подписка на Dota Plus, получат приоритетный доступ к покупке билетов в течение первого часа продаж. Специальный код доступа появится в их клиентах Dota 2. На The International 2019 попадут 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit. Еще шесть слотов разыграют в региональных квалификациях. Посмотреть на турнир вживую смогут около 18 тыс. человек — такова вместимость шанхайской Mercedes-Benz Arena.