Объявлены цены на Hyundai Elantra N

Независимо от того, какая версия выбрана, обе модели Elantra N полностью оборудованы и используют один и тот же 2,0-литровый двигатель с прямым впрыском и турбонаддувом, развивающий 276 лошадиных сил и 289 нм крутящего момента. Стандартная шестиступенчатая механическая коробка передач имеет понижающую передачу. Elantra N имеет несколько эксклюзивных функций, в том числе интегрированные ведущие мосты для улучшения управляемости и электронный дифференциал ограниченного трения N с угловой резьбой. Автомобиль также получит специальные шины Pilot Sport 4S шириной 245 мм на 19-дюймовых колесах.