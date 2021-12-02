Объявлены цены на Hyundai Elantra N

Производитель автомобилей Hyundai объявил цены на свой спортивный седан Elantra N. Цена на Elantra N 2022 года начинается с 32 925 долларов с механической коробкой передач, а те, кто хочет автомобиль с автоматической коробкой, придется потратить 34 425 долларов.

Независимо от того, какая версия выбрана, обе модели Elantra N полностью оборудованы и используют один и тот же 2,0-литровый двигатель с прямым впрыском и турбонаддувом, развивающий 276 лошадиных сил и 289 нм крутящего момента. Стандартная шестиступенчатая механическая коробка передач имеет понижающую передачу. Elantra N имеет несколько эксклюзивных функций, в том числе интегрированные ведущие мосты для улучшения управляемости и электронный дифференциал ограниченного трения N с угловой резьбой. Автомобиль также получит специальные шины Pilot Sport 4S шириной 245 мм на 19-дюймовых колесах.