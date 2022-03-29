Объявлены новые цены на PlayStation Plus

Сегодня Sony объявила, что в июне 2022 года компания запустит новый игровой сервис PlayStation Plus. Предоставляя геймерам PlayStation более 700 игр. Джим Райан, президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, опубликовал в официальном блоге PlayStation более подробную информацию о том, что вы можете ожидать от последнего поколения PlayStation Plus, впервые выпущенного в 2010 году.

Новые уровни Extra и Premium представляют собой серьезную эволюцию PlayStation Plus. С этими уровнями наша главная задача — обеспечить, чтобы сотни предлагаемых нами игр включали контент самого высокого качества, который отличает нас от других. При запуске мы планируем включить такие игры, как Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal. Мы тесно сотрудничаем с нашими разработчиками из PlayStation Studios и сторонними партнерами, чтобы включить некоторые из лучших игровых возможностей в библиотеку, которая будет регулярно обновляться.

PlayStation Plus

Предоставляет те же преимущества, что и подписчикам PlayStation Plus, такие как:

Две ежемесячные загружаемые игры

Эксклюзивные скидки

Облачное хранилище для сохраненных игр

Онлайн многопользовательский доступ

Для существующих участников PlayStation Plus на этом уровне нет никаких изменений.

Цена на PlayStation Plus Essential остается такой же, как текущая цена на PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra

Преимущества :

Предоставляет все преимущества уровня Essential

Добавляет каталог до 400 самых увлекательных игр для PS4 и PS5, включая блокбастеры из нашего каталога PlayStation Studios и сторонних партнеров. Игры уровня Extra можно загрузить для игры.

PlayStation Plus Premium