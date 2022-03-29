Объявлены новые цены на PlayStation Plus

Сегодня Sony объявила, что в июне 2022 года компания запустит новый игровой сервис PlayStation Plus. Предоставляя геймерам PlayStation более 700 игр. Джим Райан, президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, опубликовал в официальном блоге PlayStation более подробную информацию о том, что вы можете ожидать от последнего поколения PlayStation Plus, впервые выпущенного в 2010 году.

Новые уровни Extra и Premium представляют собой серьезную эволюцию PlayStation Plus. С этими уровнями наша главная задача — обеспечить, чтобы сотни предлагаемых нами игр включали контент самого высокого качества, который отличает нас от других. При запуске мы планируем включить такие игры, как Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal. Мы тесно сотрудничаем с нашими разработчиками из PlayStation Studios и сторонними партнерами, чтобы включить некоторые из лучших игровых возможностей в библиотеку, которая будет регулярно обновляться.

PlayStation Plus

  • Предоставляет те же преимущества, что и подписчикам PlayStation Plus, такие как:
  • Две ежемесячные загружаемые игры
  • Эксклюзивные скидки
  • Облачное хранилище для сохраненных игр
  • Онлайн многопользовательский доступ
  • Для существующих участников PlayStation Plus на этом уровне нет никаких изменений.
  • Цена на PlayStation Plus Essential остается такой же, как текущая цена на PlayStation Plus.

PlayStation Plus Extra

  • Преимущества :
  • Предоставляет все преимущества уровня Essential
  • Добавляет каталог до 400 самых увлекательных игр для PS4 и PS5, включая блокбастеры из нашего каталога PlayStation Studios и сторонних партнеров. Игры уровня Extra можно загрузить для игры.

PlayStation Plus Premium

  • Преимущества :
  • Предоставляет все преимущества уровней Essential и Extra.
  • Добавляет до 340 дополнительных игр, в том числе: игры для PS3 доступны через потоковую передачу в облаке, каталог любимых классических игр, доступных как для потоковой передачи, так и для загрузки с оригинальных поколений PlayStation, PS2 и PSP.
  • Предлагает доступ к потоковой передаче в облаке для оригинальных игр для PlayStation, PS2, PSP и PS4, предлагаемых на уровнях Extra и Premium на рынках, где в настоящее время доступна PlayStation Now. Клиенты могут транслировать игры с помощью консолей PS4 и PS5, а также ПК.
  • На этом уровне также будут предлагаться ограниченные по времени пробные версии игр, чтобы клиенты могли попробовать выбранные игры перед покупкой.
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