Объявлены победители BAFTA Games Awards 2022

Объявлены победители BAFTA Games Awards 2022. Церемонии вручения наград BAFTA Games Awards, состоялась в Англии 7 апреля 2022 года. Игровое шоу BAFTA в этом году поддерживалось и спонсировалось официальными игровыми партнерами Electronic Arts, Epic Games, PlayStation, SEGA, Tencent и Ubisoft. Игра "Returnal" получила четыре награды, среди которых: Лучшая игра, Исполнительница главной роли (Джейн Перри), Музыка и Аудио достижение.

"It Takes Two" получила две награды: многопользовательская игра и оригинальная собственность. "Ratchet & Clank: Rift Apart" получила две награды: за анимацию и за технические достижения. Игра "The Artful Escape" получила награду за художественные достижения. "Forza Horizon 5" выиграла номинацию British Game, и это вторая награда BAFTA для гоночной франшизы, номинированная за каждый год выпуска. "TOEM", рисованная приключенческая игра, победила в категории «Дебют».