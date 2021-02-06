Объявлены системные требования Mass Effect: Legendary Edition для PC

Как уже стало известно, Mass Effect: Legendary Edition выйдет 14 мая 2021 года. Разработчики обновили трилогию Mass Effect. Mass Effect: Legendary Edition будет включать улучшенную графику, все выпущенные DLC и многое другое.

Минимальные системные требования:

Процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: Nvidia GTX 760 или AMD Radeon R9 280X

120 ГБ на жестком диске

Рекомендуемые системные требования: