Объявлены системные требования Mass Effect: Legendary Edition для PC
Как уже стало известно, Mass Effect: Legendary Edition выйдет 14 мая 2021 года. Разработчики обновили трилогию Mass Effect. Mass Effect: Legendary Edition будет включать улучшенную графику, все выпущенные DLC и многое другое.
Минимальные системные требования:
Процессор: Intel Core i5-3570 или AMD FX-8350
Оперативная память: 8 ГБ
Графический процессор: Nvidia GTX 760 или AMD Radeon R9 280X
120 ГБ на жестком диске
Рекомендуемые системные требования:
Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X
Оперативная память: 16 ГБ
Графический процессор: Nvidia GTX 1070 или Radeon Vega 56