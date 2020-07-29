Объявлены системные требования компьютерной версии игры Horizon Zero Dawn

До релиза игры Horizon Zero Dawn осталось совсем немного времени. Horizon Zero Dawn является второй игрой для ПК-версии основанный на движке Decima Engine. Напомним, что Death Stranding был разработан на идентичном движке. Игра будет использовать DirectX 12 API и займет 100 Гб дискового пространства.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-битная
  • Процессор: Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
Комментарии и отзывы Horizon Zero Dawn
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