Объявлены системные требования компьютерной версии игры Horizon Zero Dawn

До релиза игры Horizon Zero Dawn осталось совсем немного времени. Horizon Zero Dawn является второй игрой для ПК-версии основанный на движке Decima Engine. Напомним, что Death Stranding был разработан на идентичном движке. Игра будет использовать DirectX 12 API и займет 100 Гб дискового пространства.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290

Рекомендуемые системные требования: