Объявлены системные требования компьютерной версии игры Horizon Zero Dawn

До релиза игры Horizon Zero Dawn осталось совсем немного времени. Horizon Zero Dawn является второй игрой для ПК-версии основанный на движке Decima Engine. Напомним, что Death Stranding был разработан на идентичном движке. Игра будет использовать DirectX 12 API и займет 100 Гб дискового пространства.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 64-битная
- Процессор: Intel Core i7-4770K или Ryzen 5 1500X
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580