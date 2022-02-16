Объявлено о выпуске Chrome OS Flex для пользователей ПК и Mac

Компания Google представила новую версию Chrome OS для пользователей ПК и Mac под названием Chrome OS Flex. Новая версия создана на основе того же кода, что и Chrome OS, и будет выпущена вместе с программным обеспечением, доступным для Chromebook и других компьютеров с Chrome OS. Новые операционные системы позволят пользователям использовать некоторые функции Chrome OS, включая фоновые обновления, песочницу, веб-приложения и синхронизацию уведомлений телефона Android. По словам компании, пользователи смогут загрузить раннюю версию Chrome OS Flex на свои компьютеры или запустить ее с живого USB.

В своем блоге Google подробно описал новую бесплатную для загрузки операционную систему Chrome OS Flex, созданную для предприятий и школ. Как и Chrome OS , новая операционная система предлагает доступ к веб-приложениям и виртуализации, быстро загружается и предлагает фоновые обновления системы. Chrome OS Flex также предлагает проактивную защиту с песочницей и защитой от вирусов , программ вымогателей и фишинга. Компания заявляет, что Chrome OS Flex можно быстро развернуть с помощью USB-накопителей или сетевого развертывания, а облачный профиль, настройки, закладки и политики пользователя будут синхронизироваться после входа в систему. В рамках Chrome OS Flex пользователи получат доступ к официальному браузеру Chrome, Google Assistant и смогут воспользоваться преимуществами кросс-платформенных функций с устройствами Android, такими как синхронизация уведомлений.
Комментарии и отзывы Chrome OS Flex
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