Облачный геймпад от Google

Yanko Design обнаружила недавно опубликованную заявку патента Google на игровой контроллер с подключением к Интернету, который не зависит от какого-либо хост-устройства. Он может получать уведомления для чата, приглашения на воспроизведение и другой контент, а также запускать соответствующее приложение на любом соответствующем устройстве - например, вы можете перейти в многопользовательскую игру на своем планшете, если телевизор используется. Геймпад также может хранить настройки вашей учетной записи и хост-устройства например, яркость и громкость, а не только знакомые аппаратные опции, такие как привязки кнопок к игре и общие настройки геймпада. Тем не менее, это может дать представление о том, как Google будет подходить к расширению Project Stream в полноценный сервис.