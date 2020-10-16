Обнаружен первый недостаток Xbox Series X

Вчера появилась информация о том, что интерфейс меню консоли Xbox Series X работает исключительно в разрешении 1080р, тогда как у главного конкурента в лице PS5 интерфейс работает вплоть до разрешения 4К. Это весьма плохая новость для приставки от компании Microsoft, так как производитель априори дает своим потенциальным покупателям более низкое качество картинки — на телевизорах с разрешением 4К картинка в 1080р будет смотреться не очень привлекательно, особенно если речь идет об использовании продукта на близком расстоянии. Вероятно, это как-то обусловлено особенностями аппаратной составляющей консоли, но пока что точной информации нет. Будем надеяться, что потом патчами Xbox Series X получит более высокое разрешение картинки.