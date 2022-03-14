Обнаружен третий графический процессор Intel DG2 на базе Xe-HPG

DG2-256 «SOC3» появился еще в 2020 году, однако в официальном представлении Arc Alchemist Intel продемонстрировала только свои графические процессоры SOC1 и SOC2. Только сейчас графический процессор SOC3 снова появился в обновлении Linux. Из того, мы можем предположить, графический процессор DG2-256 'SOC3' определенно планировался для массового рынка, но позже был законсервирован, или вполне вероятно, что этот чип не направляется в линейку Arc Alchemist, но может найти свое применение в другой графике.