Обновление Bedrock для Minecraft вышло на PS4

2019-12-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Minecraft; [147]
Компании Sony и Microsoft после долгого ожидания наконец-то выпустили обновление Bedrock для Minecraft на PS4. Пользователям консоли, у которых уже есть Minecraft, не нужно покупать новую версию – обновление установится автоматически.

Так что же такого уникального в Bedrock? Отвечаем – это унифицированная версия всеми любимой песочницы, которая вышла на Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android и Windows 10 еще прошлым летом. Это значит, что будучи владельцем той же PS4 вы сможете играть в Minecraft со своими друзьями на Xbox One, Nintendo Switch, Windows 10 или мобильных платформах. Помимо этой крутейшей возможности, игроки получат доступ к рынку Minecraft, в котором можно найти миры, облики, мини-игры и наборы.

Недавно состоялся выход обновления Bedrock Edition 1.14, которое многие назвали «медовым». Более подробно о нем можно почитать на vgtimes.ru, а мы лишь расскажем о главных особенностях.

Итак, обновление добавляет новый моб – пчелу. Она сохраняет нейтралитет и не нападет на вас, пока вы сами не проявите агрессию. Как и в реальной жизни, после атаки на врага, пчела теряет жало и умирает через 50-60 секунд. Что делает пчела в игре? Она собирает пыльцу с цветов, опыляет пыльцой растения, собирает пыльцу в улья и гнёзда, спит по ночам и во время дождя, летит за игроком с цветами в руках – в общем, все, чем занимаются реальные пчелы. Ну, разве что, кроме последнего. Любопытно, что злые пчелы отличаются красными глазами.

Важное нововведение – это пчелиный и медовый блоки. Первый не столь интересен, поскольку выполняет декоративную функцию, а вот второй имеет несколько особенностей. Например, если вы угодите в него, то он замедлит скорость передвижения. Приятный бонус – медовый блок снизит урон от падения аж на 80%. А еще по стене из медовых блоков можно скользить.

Некоторые игроки уже придумали необычное применение для медовых блоков. Например, ловушка для зомби. Сделать её очень просто – нужно вырыть яму и заполнить медовыми блоками. Если живой мертвец упадет в неё, то не сможет выбраться, потому что мед снижает высоту прыжка.

Разумеется, каждый игрок сможет почувствовать себя в роли пасечника. Но здесь важно помнить, что ни одна пчела не захочет просто так расстаться с медом. А потому рядом с ульем нужно развести костер, дабы успокоить насекомых. Уровень меда внутри ульев и гнезд растет от 0 до 5. Собирать мед с заполненных ульев можно ножницами – так вы получите 3 шт. пчелиных сот. А если возьмете стеклянную колбу, то получите баночку меда.

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