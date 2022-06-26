Обновление Google Chrome OS 103 обеспечивает лучшую синхронизацию со смартфонами

Google только что выпустила последнее обновление Chrome OS для Chromebook, которое содержит множество новых функций для полной интеграции и удобства.

Изменения коснулись центра управления Phone Hub, который позволяет отвечать на текстовые сообщения, проверять заряд батареи смартфона, включать модем и многое другое. Теперь он также может загружать недавно просмотренные изображения прямо со смартфона Android на Chromebook.

Теперь пользователи могут подключить Chromebook к любой сохраненной на смартфоне сети Wi-Fi, без необходимости ввода пароля. Такая возможность работает благодаря функции «Обмен с окружением» в Chrome OS, которая также позволяет пользователям обмениваться музыкой, изображениями или другими файлами между другими устройствами Chromebook или Android.

Крмое того, компания объявила, что планшет Chromebook будет легко синхронизироваться с наушниками или аксессуарами через платформу Google Fast Pair. Эта функция появится позже этим летом.
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