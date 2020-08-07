Обновление Huawei EMUI 11: Magic UI 4.0 появится в третьем квартале этого года

Компания Huawei не показывает каких-либо признаков падения продаж и прибыли после принятых мер США. Компания по-прежнему производит смартфоны, но без сервиса Google. В ближайшее время компания планирует выпустить обновление Android 11 вместе с EMUI 11 и Magic UI 4.0. Согласно сообщениям президента компании, EMUI 11 будет развернут в третьем квартале. Владельцы смартфонов серии Mate 30 первыми смогут протестировать новое программное обеспечение. На конференции разработчик Huawei, которая пройдет с 10 по 12 сентября в Китае будет представлен EMUI 11 / Magic UI 4.0, а также анонс новой версии HarmonyOS.

Комментарии и отзывы Huawei EMUI 11: Magic UI 4.0
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Обновление Huawei EMUI 11: Magic UI 4.0 появится в третьем квартале этого года

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