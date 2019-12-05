Обновление Magic UI 3.0 для смартфонов Honor

Honor объявила список телефонов, которые получат новое обновление Magic UI 3.0 на базе Android 10. Новая версия Magic UI будет поставляется с новыми смартфонами Honor V30. Обновление получат Honor 20, Honor Magic 2, Honor 20 Pro, Honor 10 Lite, Honor V20 и Honor 20i . Упоминаются и новые устройства: Honor 10, Honor 9X Pro, Honor V10, Honor 20S, Honor 8X , Honor 20 Lite и Honor 9X.

Когда обновление вступит в силу еще неизвестно. Magic UI 3.0 содержит новые функции, такие как Dark Mode, новые анимации, улучшения производительности системы, возможность подключения нескольких устройств, поддержка Smart HiCar (собственная версия Android Auto) и многое другое.