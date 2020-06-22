Обновление исправило ошибку в объективе Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD

Компания Tamron выпустила обновление ПО для своего чрезвычайного популярного объектива Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046), представленного почти год назад. Ошибка с задержкой срабатывания затвора и вспышки была обнаружена в относительно старых беззеркальных камерах Sony.

Что до самого объектива, он характеризуется быстрым, точным и тихим шаговым приводом автофокуса, защитой от влаги, оптической схемой из 13 элементов в 11 группах, минимальным расстоянием фокусировки 0,19-0,26 м, 9-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 67 мм, диаметром 73 мм, длиной 99 мм и массой 420 г.