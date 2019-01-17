Обновление программного обеспечения на GoPro Fusion VR

Компания GoPro выпустила бета-версию прошивки, которая позволяет камере Fusion VR захватывать сферическое видео со скоростью 5600 кадров в секунду.

Микропрограмма также поддерживает интервальные съемки в этом режиме, теперь есть поддержка RAW-фотографий для интервальных и ночных режимов, когда интервалы установлены на 5 секунд или больше. Соответствующее обновление программного обеспечения Fusion Studio на вашем ПК также должно обеспечить улучшенное качество изображения, более легкий импорт и более удобные подключения к версиям Adobe Premiere и After Effects 2019 года.