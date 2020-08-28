Обновление улучшило автофокус в камере Canon 1DX Mark III

Компания Canon выпустила обновление для полнокадровой зеркальной камеры Canon 1D X Mark III. Версия прошивки 1.2.0 не только исправляет ошибки, но и улучшает автофокусировку с распознаванием лиц и глаз на больших расстояниях. Также отметим улучшенное соединение при передаче по FTP и Wi-Fi с использованием беспроводного передатчика Canon EFT-E9.

Напомним, что камера характеризуется датчиком изображения типа CMOS со сглаживающим фильтром и разрешением 20 Мп, новым процессором Digic X, отдельным процессором Digic 8 для автофокусировки и замера экспозиции, системой автофокусировки с 191 точкой и автофокусировкой Dual Pixel AF в режиме LiveView с распознаванием лица и глаз, серийной съемкой со скоростью 16 к/с в видоискателе и 20 к/с в LiveView.