Обновленные продукты Dyson

2019-03-22, Автор - Anna; Продукт - Dyson Lightcycle, Pure Cool Me; [108]
Dyson объявила об обновлениях своих продуктов освещения и очистителей воздуха. Первый - это Dyson Lightcycle, настольный и напольный светильник, который может автоматически регулировать температуру освещения в зависимости от окружающего освещения или времени суток. Высококачественная лампа также включает в себя режим освещения по расписанию.

Он оснащен новой панелью управления, которая, по словам Дайсона, может работать до 60 лет. По бокам подставки есть один порт USB-C. Теперь он также подключен к приложению Dyson, где вы можете указать свое местоположение, чтобы Lightcycle мог сопоставить освещение с точными условиями освещения в зависимости от того, где вы находитесь.

В дополнение к лампе Dyson также обновляет свой очиститель воздуха, выпущенный в прошлом году, миниатюрной версией для настольных компьютеров. Новый Dyson Pure Cool Me имеет шарообразную верхнюю часть, которую можно наклонять вперед и назад, чтобы контролировать направление воздушного потока. Он включает в себя режимы колебаний и таймер через пульт. Компания утверждает, что она предназначена для личного использования, а не для охлаждения и очистки всей комнаты, поэтому добавление функциональности приложения здесь нет. Фильтры прослужат около года при ежедневном использовании. Dyson Lightcycle доступен за $ 599,99 за настольную лампу и $ 899,99 за торшер. Dyson Pure Cool Me предлагается за $ 349,99.

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