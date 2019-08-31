Обновленный Ideacentre A540-AIO от Lenovo

Перед выставкой IFA в Берлине Lenovo анонсировала новый ПК «все в одном». Новый IdeaCentre A540 имеет асимметричный дизайн, а в основание системы встроено беспроводное зарядное устройство. IdeaCentre A540 доступен в двух размерах: 24 и 27 дюймов. Меньшая модель имеет экран Full HD, а у второй модели разрешение составит 2560x1440 пикселей (формат QHD). Оба могут быть дополнительно оснащены сенсорным экраном.

С точки зрения спецификаций, A540 может вместить максимальный процессор Core i7 от Intel в сочетании с максимумом Radeon RX 560X в качестве дискретной видеокарты. 24-дюймовая модель также доступна с процессорами AMD Ryzen, где Ryzen 5 3400GE выступает в качестве топ-модели. Их можно настроить на 4, 8, 12 или 16 ГБ памяти. Как уже упоминалось, беспроводное зарядное устройство присутствует в основании ПК. При этом используется стандарт Qi, а также он работает, когда IdeaCentre A540 выключен.

Цена

Ожидается, что новый IdeaCentre A540 от Lenovo появится в продаже в сентябре. Стартовая цена 24-дюймовой модели составляет 799 евро.