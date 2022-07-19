Обновленный Kia XCeed 2023 представили в Европе

Kia представила обновленный компактный кроссовер XCeed для европейского рынка.

Обновленный Kia XCeed получил более агрессивный вид благодаря новой светодиодной оптике, бамперам и более узкой решетке радиатора. Автомобиль оснащен 18-дюймовыми колесами, новым рулем и спортивными передними сидениями.

Мультимедийная система с платформой Kia Connect поддерживает интеграцию систем Apple и Google. Топовая модель автомобиля будет оснащена 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой и 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью.

Базовая версия предлагает 1,0-литровый 118-сильный дизельный двигатель T-GDI. Также будет доступен 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 158 л.с. и гибридная силовая установка, состоящая из 1,6-литрового ДВС и электромотора, общей мощностью 139 л.с.

Kia XCeed 2023 будет производится в Словакии.