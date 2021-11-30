Обновленный внедорожник Skoda Karoq получил официальный статус

Skoda представила свой обновленный внедорожник, Skoda Karoq. Новый автомобиль получил ряд изменений в дизайне и приобрел более спортивный вид, он также оснащен новым двигателем и многим другим.

В дополнение к еще более изысканному языку дизайна, обновление включает экологически чистые материалы, новые технологии и более эффективные двигатели от текущего поколения EVO до компактного внедорожника. Обойдя OCTAVIA, младший брат KODIAQ стал второй наиболее продаваемой моделью ŠKODA в мире в 2020 году, а также в первом полугодии 2021 года. Томас Шефер, генеральный директор ŠKODA AUTO, сказал: «Продано более полумиллиона единиц, и KAROQ является ключом к успеху нашего бренда. Чтобы гарантировать, что это так и будет, мы доработали его: теперь он отличается более свежим дизайном и оптимизированной аэродинамикой, а также современными системами помощи и информационно-развлекательными функциями. Я уверен, что этот общий пакет позволит нам продолжить историю успеха KAROQ».