Обратная совместимость PlayStation 3, скорее всего, появится на PlayStation 5

Одним из самых обсуждаемых слухов в отношении PlayStation 5 до ее запуска была обратная совместимость. Были некоторые ожидания, что PS5 будет поставляться с аппаратной эмуляцией для всех предыдущих консолей PlayStation, тогда как реальность такова, что была затронута только PlayStation 4. Sony предприняла шаг, чтобы исправить ситуацию для тех геймеров, которые хотят поиграть в классику на своей PS5 с обновленным сервисом PlayStation Plus, но это позволяет сделать игры для PS3 доступными только через потоковую передачу в облаке.

Недавно стало известно, что Sony может работать над полной эмуляцией PS3 для PS5, таким образом удаляя потенциально капризный элемент потоковой передачи из микса. Но это может быть еще не скоро, поскольку PS3 является печально известной платформой для разработчиков.