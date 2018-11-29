Обвинены 11 человек в утечке технологии OLED от Samsung в Китай

Прокуроры Южной Кореи обвинили 11 человек за незаконную продажу OLED-технологии Samsung китайской компании.

Обвинение предъявлено генеральному директору поставщика Samsung и 8 его сотрудников, которые получили 13,8 млн долларов от двух представителей китайской фирмы для передачи технологии гибких панелей OLED от Samsung. Скорее всего, обвиняемые передали технологию «3D-ламинирования», информацию об использовании оборудования и чертежи панелей от Samsung в период с мая по август, что нарушило нераскрываемый возраст технологий Samsung.

В ответ на результаты расследований Samsung опубликовал заявление, в котором сообщил, что был шокирован и будет внимательно следить за процессом. Производитель инвестировал 150 миллиардов в течение 6 лет для разработки технологии, которую называют «национальным достоянием». Учитывая, что Samsung Display в настоящее время обладает почти монополией на рынке OLED, а продажи дисплеев ежегодно приносят значительную часть доходов, кража его технологии OLED может повлиять на лидерство Samsung на рынке.