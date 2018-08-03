Обзор 2048 World. Собираем мир с самого начала

2018-08-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - 2048 World; [59]
Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередной ремейк уже популярной игры. Как часто такие ремейки становятся популярными? Вы удивитесь, но такое случается крайне часто — оригинальную идею могли не развить на начальном этапе, а конкуренты потом доводят дело до идеала. Например, все мы играли в 2048 в свое время, да и сейчас очень многие играют на работе или по пути домой. Игра очень увлекательная и позволяет вам спокойно убивать время без переживаний о том, что кто-то ограбит вашу базу или победит в сражении. Теперь в сети появилась более доскональная игра 2048 World, которая выглядит интереснее, в нее приятнее играть и есть даже некий элемент прохождения сюжетной линии. Впрочем, чего я вам тут рассказываю — давайте посмотрим на то, что игра умеет и почему пользователи от нее в неописуемом восторге.

Геймплей

Игровой процесс никак не отличается от того, что вы уже видели в других играх этого направления. У нас есть виртуальное поле, которое разделили на квадратики. На этих квадратах появляются несколько фигур начального значения. Если бы мы играли в цифры, то это были бы двойки, но здесь это какие-то ресурсы нарисованные, из которых мы будем что-то строить. Далее, вы соединяете два одинаковых предмета на карте в один и получаете более высокий уровень постройки. Повторюсь, если бы мы играли в цифры, то 2 и 2 составили бы 4, а потом две четвертаки слились в восьмерку. Здесь мы из набора ресурсов делаем дом, потом домик побольше, потом еще больше и так далее. Развитие достаточно интересное и у вас всегда есть цель сделать постройку более значимой, постоянно развиваться и двигаться дальше. Такая реализация мне очень понравилась, намного больше, чем просто соединять цифры и больше ничего не делать.

Графика

Мы очень редко говорим что-то о графике, так как это весьма спорный элемент любого проекта. Кому-то картинка может приносить удовольствие, а кто-то скажет, что это ужасно и что с этим делать. В данной же игре графика выглядит настолько привлекательной, насколько это вообще возможно. Каждый элемент нарисован со вниманием к деталям, есть разнообразные эффекты, даже шрифты подобраны правильно. Вообщем, если вы любите в играх красоту и продуманность каждой детали, то этот проект вам явно принесет удовольствие. Одна из самых красивых игр, что я видел за последнее время.

Сюжет

Нельзя сказать, что здесь прямо какая-то история описана с диалогами и красивыми кат-сценами. Нужно понимать, что это простенькая игра из разряда казуальных, которые привлекают аудиторию с более простыми устройствами. Однако, здесь вы будете постепенно отстраивать Америку и другие ключевые страны мира. Это выглядит интересно и есть какая-то мотивация постепенно двигаться дальше, узнавать что-то новое, смотреть на локации с новыми текстурами и элементами декора. Мне кажется, что если бы все игры казуального типа были бы созданы в таком духе, то играть было бы намного увлекательней.

Итог

Разработчикам удалось реализовать привлекательный геймплей в жанре, который уже все изучили вдоль и в поперек. Проект получился очень красочным, привлекательным и ярким — хочется играть постоянно, открывать новые уровни и проходить старые на повышенном уровне сложности. Вероятно, если вам понравилась оригинальная реализация жанра с цифрами, то данный продукт понравится еще больше — здесь очень классно продумана система уровней, где действительно есть интерес думать и проходить задачи. Да и бонусы вам будут разные предоставлять.


Комментарии:
Предварительный обзор Panasonic Toughboo...
Предварительный обзор Panasonic ToughbooУ большинства пользователей современные планшеты используются лишь в качестве развлекательного инструмент...
Советы по покупке автомобиля на вторичн...
Советы по покупке автомобиля на вторичнБольшинство из нас хочет приобрести отличный автомобиль по рыночной цене. Так как стоимость новых авто...
Moto E5 и его характеристики...
Moto E5 и его характеристикиКомпания Moto выпустила в этом году недорогой смартфон. Центральным процессором гаджета служит 4-ядерный ...
HomTom H10 и его функции ...
HomTom H10 и его функции Компания HomTom выпустила недорогой смартфон. Батарея HomTom H10 имеет емкость 3500 мАч и поддерживает б...
Xiaomi и его новинка Mi Mix 3...
Xiaomi и его новинка Mi Mix 3Обращает на себя внимание любопытная деталь дизайна: на левой грани корпуса появилась новая кнопка. Не ис...
Mi Note 5 и его характеристики ...
Mi Note 5 и его характеристики По внешнему виду девайс похож на флагман Mi 8 Explorer Edition. О его технических данных почти ничего неи...
Mi Note выпустил новинку ...
Mi Note выпустил новинку По внешнему виду девайс похож на флагман Mi 8 Explorer Edition. О его технических данных почти ничего неи...
Alcatel представил недорогой смартфон 5...
Alcatel представил недорогой смартфон 5 Лицевая камера на 8 Мп используется для идентификации по лицу пользователя (для этого требуется всего 0,...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018Обзор Creative Sound BlasterX AE-5. Лучшая звуковая карта сезона 2018
Обзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo PatchОбзор комбо-видеорегистратора AXPER Combo Patch
Обзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Vernee V2 Pro. Защищенный смартфон с бесконтактными платежами
Обзор камеры Mio MiVue A30. Двухканальная съемка для Mio MiVue 786Обзор камеры Mio MiVue A30. Двухканальная съемка для Mio MiVue 786
Обзор be quiet! Silent Loop 280 (BW003). Разгоняем AMD Ryzen 7 1700 до 3900 МГцОбзор be quiet! Silent Loop 280 (BW003). Разгоняем AMD Ryzen 7 1700 до 3900 МГц
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. Неп...
Предварительный обзор Chuwi Hi9 Pro. НепИгровые смартфоны уже давно не новость — производители данной продукции давно выпускают свои гаджеты и по...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо де...
Обзор Asphalt 9: Legends. Как не надо деВ последнее время вы можете заметить стремительное развитие всех крупных игровых мобильных проектов в нап...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirS...
Предварительный обзор Simtoo Moment AirSМногие пользователи уверены, что квадрокоптер — довольно дорогое устройство. На самом деле есть масса дос...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММО...
Обзор Tanzia. Увлекательная ММОЯ очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рей...
Предварительный обзор Wunder360 C1. Каме...
Предварительный обзор Wunder360 C1. КамеКамеры для съёмки видео в 360 градусах быстро набирают обороты — это очень интересно и необычно. А что, е...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. ...
Обзор AIRHEART - Tales of broken Wings. Игра AIRHEART - Tales of broken Wings понравится тем пользователям, которые хотят получить в первую очере...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm ...
Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm Длительное время единственными сильными игроками на рынке фотоаппаратов были Nikon и Canon, тогда как дру...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. Неплох...
Обзор Dead Ahead: Zombie Warfare. НеплохИгры про зомби пользуются большой популярностью, хотя никто толком не может объяснить почему так происход...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. З...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Max 3. ЗДумаю, вы заметили постоянный рост диагонали дисплеев на современных смартфонах. Буквально два-три года н...
Предварительный обзор Alcatel 5V. Неплох...
Предварительный обзор Alcatel 5V. НеплохЕсли посмотреть на современный рынок смартфонов, то становится понятно — разработчики не очень стремятся ...
Обзор LazyMonster. Качаем пресс...
Обзор LazyMonster. Качаем прессДостаточно часто пользователи задаются вопросом похудения или просто хотят держать себя в форме. Ходить д...
Предварительный обзор Nokia X5. Шикарная...
Предварительный обзор Nokia X5. ШикарнаяВ последнее время производители мобильных телефонов стали весьма активно работать в направлении нового ди...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor