Обзор 2048 World. Собираем мир с самого начала

Довольно часто разработчики просто отказываются создавать уникальные игровые проекты и выпускают очередной ремейк уже популярной игры. Как часто такие ремейки становятся популярными? Вы удивитесь, но такое случается крайне часто — оригинальную идею могли не развить на начальном этапе, а конкуренты потом доводят дело до идеала. Например, все мы играли в 2048 в свое время, да и сейчас очень многие играют на работе или по пути домой. Игра очень увлекательная и позволяет вам спокойно убивать время без переживаний о том, что кто-то ограбит вашу базу или победит в сражении. Теперь в сети появилась более доскональная игра 2048 World, которая выглядит интереснее, в нее приятнее играть и есть даже некий элемент прохождения сюжетной линии. Впрочем, чего я вам тут рассказываю — давайте посмотрим на то, что игра умеет и почему пользователи от нее в неописуемом восторге.

Геймплей

Игровой процесс никак не отличается от того, что вы уже видели в других играх этого направления. У нас есть виртуальное поле, которое разделили на квадратики. На этих квадратах появляются несколько фигур начального значения. Если бы мы играли в цифры, то это были бы двойки, но здесь это какие-то ресурсы нарисованные, из которых мы будем что-то строить. Далее, вы соединяете два одинаковых предмета на карте в один и получаете более высокий уровень постройки. Повторюсь, если бы мы играли в цифры, то 2 и 2 составили бы 4, а потом две четвертаки слились в восьмерку. Здесь мы из набора ресурсов делаем дом, потом домик побольше, потом еще больше и так далее. Развитие достаточно интересное и у вас всегда есть цель сделать постройку более значимой, постоянно развиваться и двигаться дальше. Такая реализация мне очень понравилась, намного больше, чем просто соединять цифры и больше ничего не делать.

Графика

Мы очень редко говорим что-то о графике, так как это весьма спорный элемент любого проекта. Кому-то картинка может приносить удовольствие, а кто-то скажет, что это ужасно и что с этим делать. В данной же игре графика выглядит настолько привлекательной, насколько это вообще возможно. Каждый элемент нарисован со вниманием к деталям, есть разнообразные эффекты, даже шрифты подобраны правильно. Вообщем, если вы любите в играх красоту и продуманность каждой детали, то этот проект вам явно принесет удовольствие. Одна из самых красивых игр, что я видел за последнее время.

Сюжет

Нельзя сказать, что здесь прямо какая-то история описана с диалогами и красивыми кат-сценами. Нужно понимать, что это простенькая игра из разряда казуальных, которые привлекают аудиторию с более простыми устройствами. Однако, здесь вы будете постепенно отстраивать Америку и другие ключевые страны мира. Это выглядит интересно и есть какая-то мотивация постепенно двигаться дальше, узнавать что-то новое, смотреть на локации с новыми текстурами и элементами декора. Мне кажется, что если бы все игры казуального типа были бы созданы в таком духе, то играть было бы намного увлекательней.

Итог

Разработчикам удалось реализовать привлекательный геймплей в жанре, который уже все изучили вдоль и в поперек. Проект получился очень красочным, привлекательным и ярким — хочется играть постоянно, открывать новые уровни и проходить старые на повышенном уровне сложности. Вероятно, если вам понравилась оригинальная реализация жанра с цифрами, то данный продукт понравится еще больше — здесь очень классно продумана система уровней, где действительно есть интерес думать и проходить задачи. Да и бонусы вам будут разные предоставлять.