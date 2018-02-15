Обзор 5 Minute Plank. Качаем пресс к лету

2018-02-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - 5 Minute Plank; [134]
До лета осталось не так много времени и хотя все думают, что успеют накачать пресс за две недели, на самом деле этот процесс требует от вас куда больше усилий и тренировок. Вообще приложения для спорта это что-то странное и не каждому оно нужно, ведь, если у вас нет желания проводить время в зале или дома, тренируясь ради собственного здоровья, то никакое приложение вам не поможет этим заниматься и мотивации тоже не прибавит. Другое дело, если вы хотите заниматься дома, по каким-то своим причинам, но не знаете как это делать и вам нужно показать как правильно, сколько и когда. В этой ситуации приложение 5 Minute Plank очень даже поможет, у него достаточно простой интерфейс и вы всегда сможете разобраться в нужных вам упражнениях, посмотреть сколько времени нужно заниматься, как заниматься и сколько времени тратить на передышку. Думаю, для многих это будет полезно, так что давайте посмотрим что нам разработчики приготовили.

Упражнения

Не могу сказать, что здесь прямо что-то невероятное показали и вы увидите те упражнения, о которых ранее не догадывались. Нет, здесь точно те же упражнения, что вам покажут в других программах или тренер в зале. Собственно, не вижу в этом ничего плохого, можно спокойно заниматься спортом и радоваться результатам, не затрачивая при этом особых усилий и денег, что самое главное. Вы нажимаете на упражнение, выбираете уровень сложности (здесь я настоятельно советую попробовать с самого начала, так будет проще), после чего вы начинаете делать задания - постоите на боку, потом на планке, потом на другом боку, потом передохнете, после этого опять повторите задание. Все упражнения нарисованы на дисплее смартфона и можно легко понять чего именно от вас хочет приложение, разобраться сможет абсолютно любой пользователь.

Уровень сложности

Разработчики постарались сделать для вас повышение сложности максимально плавным, но не настолько, чтобы вы успели состариться. То есть, сначала нам дают весьма простое задание постоять на планке 30 секунд, потом дают отдохнуть, потом на другой планке тоже самое количество времени. Только когда вы подниметесь на более высокий уровень сложности и ваше тело уже будет натренировано, приложение увеличит время в планке, даст задачу проводить больше повторов и все в таком духе. Тренироваться вы будете эффективно, повышение сложности достаточно адекватно реализовано.

Донат

Встроенных покупок здесь нет и все упражнения доступны вам сразу после загрузки, не нужно покупать дополнительные наборы упражнений или что-то в таком духе. Это радует, так как многие конкуренты по жанру сначала дают привыкнуть к упражнениям, а потом требуют денег заплатить. Здесь все адекватно реализовано и единственное, на чем разработчик поднимает свои деньги, это реклама в верхней части экрана в главном меню и плашка с рекламой в нижней части экрана во время упражнений. Эту рекламу можно убрать за два доллара, так что назвать проблему критической не могу.

Итог

Меня программа очень порадовала и показала, что хорошие приложения действительно могут быть бесплатными. Вы просто загружаете приложение и начинаете активно работать над своим телом, повышать уровень сложности, радоваться результату и продолжать в том же духе. Здесь нет необходимости вкладывать деньги в дополнительные блага, нет нужды отключать рекламу в приложении. Вы просто работаете над собой и иногда наблюдаете рекламу, ее убрать можно за сущие копейки и если вы правда решите заниматься по этой программе, то почему бы и не заплатить эту скромную сумму.


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