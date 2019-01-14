Обзор Almost Hero. Лучший кликер

2019-01-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Almost Hero; [108]
Большинство современных кликеров построены на основе довольно простых механик, которые очень быстро приедаются игроку. Например, в большей части подобных проектов все зависит исключительно от цифр — сейчас вы наносите тысячу урона, а если заплатите миллион золота, то будете наносить в два раза больше урона, но и у врага жизней станет больше. И в таком духе — вы развиваетесь, чтобы получать больше ресурсов и вкладывать их же в развитие. У некоторых игр это реализовано очень посредственно, у других немного интереснее, но суть у всех одна и та же. Однако, на фоне однотипных конкурентов мне очень понравилась реализация игры Almost Hero, которая выглядит совершенно иначе. Здесь разработчики смогли продумать массу того, что вы раньше не видели в проектах этого же жанра. И это мне очень понравилось, сразу появилось ощущение того, что продукт может меня как-то развлечь.

Геймплей

В основе игрового процесса Almost Hero находится кликанье по дисплею — вам нужно постоянно и очень много нажимать пальцами на экран смартфона, чтобы наносить урон по противнику. Для этого у нас есть специальное кольцо с молниями — каждый раз, когда вы нажимаете на экран, молния ударяет по противникам и наносит немного урона. За уничтожение врагов вам дают золотые монеты, которые можно тратить на улучшение этого самого кольца и на приобретение новых бойцов в свой отряд. Это довольно интересно реализовано, так как новых воинов вы набираете на свое усмотрение, цена повышается за каждого следующего участника отряда вне зависимости от того, кого именно вы выбираете. Дальше все зависит только от вас и вашего стремления — можно проходить уровни, убивать боссов и получать золото, можно проходить задания и получать от этого удовольствие, можно вложить реальных денег и купить крутую армию сразу.

Улучшения

Главной движущей силой этого проекта является процесс улучшения персонажей и кольца. Вы можете тратить золото только на своих воинов, тогда не нужно будет нажимать на дисплей — они сражаются сами, без вашего участия. Если же вы хотите нажимать на экран чаще, а это гораздо эффективнее, то улучшайте кольцо и двигайтесь дальше. Постепенно цена улучшений повышается и тогда уже нужно будет думать либо о накоплении золота, либо о превращении своего прогресса в престиж. Это тоже важный момент в игре, который дает возможность развиваться более эффективно.

Престиж

Стоит отметить, что в этой игре используется довольно старый метод обнуления прогресса — вам предлагают определенный бонус, но взамен нужно начинать игру с самого начала. В этой игре вам за обнуление прогресса дают фиолетовые капли, которые используются для производства специальных рун. Эти руны повышают добычу золота, дают больше урона и так далее. То есть, вы играете неделю, потом переводите это все в престиж на 30 уровне и получаете крутые руны, дающие больше ресурсов. Далее, вы повторяете процедуру и улучшаете руны. Если же это надоест, можно попробовать пройти все локации и открыть новые.

Итог

Разработчики смогли придумать некоторые особенности игрового процесса, которые вам точно понравятся и которые не дают скучать. Вы нажимаете на дисплей, копите золото, периодически получаете синие или оранжевые камни, которые нужны для улучшения экипировки персонажей, нанимаете новых героев, открываете сундуки и все в таком духе. Игра точно понравится тем, кто любит играть очень долго и добиваться какого-то прогресса в течении длительного времени. Таким геймерам продукт точно зайдет и будет приносить массу положительных эмоций.


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