Обзор BBK 45-DW114D. Посудомоечная машина на 9 комплектов посуды

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Согласитесь, когда вы собираете в своем доме или квартире гостей, чтобы отметить очередной праздник, после них всегда остается гора немытой посуды. Приходится часами проводить время рядом с раковиной и зачищать застывший жир и отмывать все до блеска. Решение есть, кажется, пора обзавестись посудомоечной машиной, чтобы избавить себя от траты драгоценного времени и доверить все технике. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на кухне. Встречайте, перед вами отдельно стоящая посудомоечная машина от компании BBK, модель 45-DW114D. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Посудомоечная машина

Корзина для посуды

Корзина для столовых приборов

Воронка для соли

Шланг для залива воды

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Поставляется посудомоечная машина в коробке из плотного картона. Устройство отлично упаковано и защищено от внешних повреждений. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 18 000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Отдельно стоящая посудомоечная машина

9 комплектов посуды

Средний расход воды: 10 л

Блокировка панели управления

Энергоэффективность класса А

6 программ мойки

Отложенный старт

Использование средств «3 в 1»

LED-дисплей

Экспресс-программа мойки

Установка

Благодаря тому, что BBK 45-DW114D является отдельно стоящей посудомоечной машиной, у вас не появится проблемы с тем, куда ее поставить. Лично мы успешно нашли для нее место между холодильником и кухонным гарнитуром.

Подключение устройства не займет у вас много времени и для этого не нужно обладать какими-то профессиональными способностями. В стандартных случаях вам лишь понадобиться докупить тройник для подачи воды в систему посудомойки и обеспечить доступ для слива воды. Сливной шланг мы подключили к сифону мойки, где уже был предусмотрен специальный разъем, наверняка такой есть у большинства. Чтобы избежать обратного тока воды необходимо установить конец сливного шланга на высоту от 400 до 1000 мм. Останется лишь убедиться, что у вас нет никаких протечек и подключить устройство к сети.

Функционал и дизайн BBK 45-DW114D

К внешности посудомоечной машины BBK 45-DW114D у нас никаких нареканий не возникло. Разработчики сумели создать компактного помощника с минималистичным дизайном, который вписывается в интерьер любой кухни, как классической, так и современной.

На тыльной стороне устройства находится разъем для шланга залива воды, шланг для слива и несъемный кабель для подключения к сети.

На верхней части машины вы можете разместить средства для мытья посуды и другие принадлежности. Кроме того, при необходимости, вы можете спрятать посудомоечную машину под столешницу, удлинив ее.

Кнопка Вкл/выкл устройства

Кнопка отложенного старта

Кнопка выбора программ

Индикаторы выбранных программ, уровня ополаскивателя, блокировки панели управления, сушки и т.д.

Дисплей

Кнопка функции 3 в 1

Вспомогательная кнопка блокировки панели управления

Кнопка Запуска/Паузы

На передней панели устройства вынесены все элементы управления:

Следует отметить, что BBK 45-DW114D отлично подойдет для семьи из 3-5 человек. Посудомойка позволяет вместить в себя сразу 9 комплектов посуды, которые размещаются на двух корзинах (верхней и нижней).

Распылители расположены непосредственно под корзинами и отлично справляются со своей поставленной задачей, всего их два. Для того, чтобы увеличить срок их службы рекомендуем использовать специальную соль, которую необходимо засыпать в соответствующий отсек, расположившийся под нижней корзиной. Это позволит существенно увеличить срок службы посудомоечной машины. Для наполнения бака солью, разработчики укомплектовали устройство специальной воронкой.

Для того, чтобы придать вашей посуде дополнительную частоту и блеск необходимо использовать специальный ополаскиватель для которого выделен дополнительный отсек. Вы также можете выставить уровень ополаскивателя, от одного до шести. Разработчики рекомендуют выставить отметку 4.

Рядом с отсеком для ополаскивателя расположились контейнеры для моющего средства. Всего два отсека: для основной и для предварительной мойки. Второй отсек лучше всего использовать только при сильном загрязнении посуды.

Пользователям понравится то, что BBK 45-DW114D поддерживает комбинированные средства «3 в 1». При использовании подобных средств необходимо выбрать соответствующий параметр на панели управления устройства. Следует отметить, что средства 3 в 1 содержат в своем составе все необходимое: специальные соли, ополаскиватели. Это позволяет не добавлять их отдельно в посудомоечную машину.

Посудомоечная машина BBK 45-DW114D оснащена системой фильтров, что позволяет улавливать имеющиеся в промывочной воде крупные загрязнения. Данная система состоит из фильтра для грубой очистки, плоского фильтра для тонкой очистки и микрофильтра. Следует отметить, что после каждого мытья посуды фильтры необходимо проверять на наличие в них остатков пищи. Сам процесс не требует особых навыков и знаний, достаточно выкрутить цилиндрический микрофильтр со вставленным в него фильтром грубой очистки и извлечь фильтрующую систему. Фильтр грубой очистки извлекается из микрофильтра путем сжимания фиксаторов по бокам. После проделанного, плоский фильтр тонкой очистки просто сдвигается в направлении к дверце посудомоечной машины и снимается. Данный процесс необходим, чтобы удалить остатки загрязнений и почистить фильтры. Установить фильтры необходимо в обратной последовательности.

Чашки

Стаканы

Соусницы

Десертные тарелки

Небольшие блюдца

Если вы ранее не имели возможности пользоваться посудомоечной машиной, то обязательно рекомендуем ознакомиться со схемой загрузки корзин для посуды. Помните одну важную деталь, перед тем, как погрузить посуду, обязательно удалите остатки пищи и сильных загрязнений. В верхнюю корзину рекомендуется загружать следующую посуду:

В нижнюю же корзину необходимо загружать суповые, стандартные тарелки и все остальное. Сюда же устанавливается корзина для столовых приборов.

Intensive

ECO

Light

60 min

Rapid

Pre-Rinse

После того, как вы загрузили всю посуду в посудомоечную машину вам лишь, остается закрыть дверцу, включить устройство и выбрать режим мойки. Посудомоечная машина BBK 45-DW114D поддерживает 6 программ мойки:Данный режим предназначен для самых сильных загрязнений. В список включены: кастрюли, сковородки, блюда с засохшими на них в течение какого-то времени продуктами и т. д. Данный режим мойки отличается от других тем, что в этапы мойки включено тройное ополаскивание и основная мойка производится при температурном режиме в 62 градуса. Данный режим можно использовать в паре с «3 в 1». Время работы данной программы будет длиться около трех часов и расход воды составит 16.4 л.Режим ECO предназначен для нормальных загрязнений посуды, которая остается, к примеру, после ужина. Основная мойка производится при температуре в 46 градусов, а ополаскивание производится лишь один раз, горячей водой. Данный режим также можно использовать с комбинированными средствами «3 в 1». Время работы от основной мойки отличается лишь на две минуты, а расход воды уменьшен аж до 10 литров.Режим Light необходимо использовать в том случае, когда посуда чувствительна к повышенным температурам, тем самым вы сумеете сохранить ее. Другими словами, данный режим относится к деликатной мойке. Предварительной мойки в данном режиме нет, однако есть двойное ополаскивание. Мойка осуществляется при температуре в 45 градусов и длится всего лишь полтора часа. Расход воды составляется 10 литров. Данный режим также можно использовать в тандеме с комбинированными средствами «3 в 1».Режим 60 min предназначен для ежедневной мойки не сильно загрязненной посуды. Основная мойка осуществляется при температуре в 60 градусов и расходует 10 литров воды. Весь процесс занимает всего один час. Однако данный режим нельзя использовать в одной паре с комбинированными средствами «3 в 1».Режим Rapid отлично подойдет для несильно загрязненной посуды, которая не требует сушки. Данный режим требует минимального количества моющего средства и также не может использоваться с комбинированными средствами «3 в 1». Время работы составляет 40 минут, а использование воды сократилось до 6.8 л.Режим Pre-Rinse используется для замачивания посуды, чтобы в последующем запустить стандартную мойку. В данном режиме не требуется моющее средство, а расход воды составляет всего лишь 3.6 л. Время работы составляет 13 минут.

Кроме того, данное устройство поддерживает режим отложенного старта, что позволяет выставить необходимое время начала запуска мытья посуды, чтобы, к примеру, она была помыта к вашему приходу с магазина. Для этого нужно нажимать на кнопку Delay и выбрать необходимо время.

Если в вашей семье есть маленькие дети, которым интересно испробовать все, и они могут случайно нажать на кнопки устройства, в BBK 45-DW114D предусмотрена функция блокировки панели управления. Для этого необходимо нажать и удерживать в течение трех секунд кнопку блокировки и 3 в 1. Для снятия блокировки необходимо проделать то же самое.

Теперь о самом главном. Перед тем, как начинать работать, вам необходимо выяснить значение жесткости водопроводной воды. Узнать данную информацию можно в местной организации водоснабжения. Для того, чтобы выставить значение жесткости воды в посудомоечной машине BBK 45-DW114D необходимо нажать и удерживать две кнопки: Delay и Program. Далее вы перейдете к выбору значения, для смены необходимо нажимать клавишу Delay (H0/H7).

Итоги

Подведем итоги по посудомоечной машине BBK 45-DW114D. Перед нами многофункциональное устройство, которое является отличным помощником на кухне. Благодаря своей доступной цене на нее стоит обратить внимание. Кроме того, BBK 45-DW114D поддерживает сразу 6 режимов мойки и расходует небольшое количество воды. Средний расход воды составляет 10 литров. Согласитесь, если вы будете мыть посуду в таком количестве в раковине, вручную, то потратите куда больше воды и своего личного времени. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный функционал, компактные габариты, вместительность, режим «3 в 1», малый расход воды и электричества, легок в обслуживании и конечно же приятная цена. За все время пользования устройство отлично показало себя в работе и не подвело. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность посудомоечной машины нам выявить не удалось.