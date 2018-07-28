Обзор BBK OE3073DC. Электрическая печь для современных пользователей

Видео обзор

Что-что, а вкусно покушать любят все. Однако некоторым проще перекусить в ресторане или кафе, чем искать какие-то рецепты для готовки. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию электрическую печь от компании BBK, которая позволяет уменьшить походы в рестораны и с удовольствием начать готовить самостоятельно, при этом не тратить время на разогрев духовки и выбор необходимой температуры. Встречайте, перед вами модель OE3073DC. На момент написания обзора средняя стоимость устройства, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 5000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Мини-печь

Противень

Ручка для противня

Решетка

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке из плотного картона на которой можно найти всю интересующую информацию. В комплекте поставки есть все необходимое для полноценной работы. Другими словами, после покупки вы практически сразу же сможете начать готовить самостоятельно. Внутри находятся:

Особенности

Цвет - Черный/серебристый

Мощность духовки: 1500 Вт

Тип гриля: тэновый

Объем камеры: 30 л

Тип управления: электронный

Внутреннее освещение

Режим работы: гриль, конвекция, жарка, запекание

Цифровой дисплей

Диапазон температуры: 30-230C

Таймер со звуковым сигналом

Автоматические программы

Двойное стекло

Размера (ШхВхГ): 512х323х360 мм

Внешний вид и функционал

Перед нами компактная и в то же время многофункциональная электрическая печь с электронным управлением, которая сумеет стать незаменимым помощником на любой кухне. Данное устройство отлично подойдет для семей, которые ни дня не могут прожить без блюд гриль.

По своим размерам устройство напоминает обычную микроволновку, однако на практике может заменить привычную духовку. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно.

Корпус электрической печи выполнен из качественной нержавеющей стали в двух цветах: черном и серебристом. Мощность устройства составляет 1500 Вт.

На одной из боковых граней можно увидеть специальные прорези для вентиляции.

Они же расположились и на тыльной стороне корпуса, где находится не съемный кабель и две пластиковые ножки, позволяющие прижать печь к стене.

На нижней части устройства расположились четыре дополнительные ножки для устойчивости и предотвращения от скольжения.

Дверце устройства получила двойное стекло, что позволило увеличить уровень защиты. Удобная ручка позволяет легко открыть печь и при этом не обжечься. Сама дверца открывается в двух положениях, вы можете либо приоткрыть ее, либо опустить полностью.

Дополнительной защитой для дверцы также выступают специальные резиновые вставки во внутренней части устройства.

Объем самой печи составляет 30 литров, чего более чем достаточно для того, чтобы накормить всех членов семьи и при этом не остаться голодным.

Нагревательным элементом в данном устройстве выступают четыре тэна, которые расположились сверху и снизу.

Справа можно увидеть отверстия вентилятора для работы устройства в режиме конвекции, что позволяет равномерно распределить внутреннюю температуру электрической печи и получить хрустящую корочку для вашего блюда. Чуть выше спряталась подсветка. Порадовало то, что сама печка очень легко и быстро очищается от попавшего на стенки, к примеру, жира.

На лицевой части устройства, справа, расположился информативный цифровой дисплей, который отлично читается. Яркости дисплея достаточно, все обозначения подсвечиваются синим цветом.

Кнопка вкл/выкл устройства

Кнопка вкл/выкл конвекции

Поворотный переключатель режима работы

Поворотный переключатель выбора температуры

Поворотный переключатель установки времени работы

Ниже от дисплея расположились основные кнопки управления:

Подготовить необходимые продукты для готовки и выложить их на противень, либо решетку, и засунуть их в печь, после чего закрыть дверцу.

Подключить электрическую печь к розетке и выбрать необходимый режим готовки. В распоряжении следующие режимы: Верхний тэн, нижний тэн, верхний/нижний тэн, тост, бублик, пицца, пирожное, гриль, печенье, жаркое, ферментация, разморозка и подогрев.

Температуру и время, если вы не опытный повар, лучше не изменять. После чего нажать на кнопку Вкл/выкл.

Порадовало то, что готовить на этой печке сможет даже тот, кто ни разу не готовил себе, особенно холостяки, которые любят вкусно покушать. Первым блюдом, которым мы себя побаловали, была картошка с куриными крылышками. Интересно то, что вам нет необходимости самостоятельно подбирать температуру, время приготовления. Достаточно выбрать автоматическую программу приготовления, которая в разы упрощает готовку. Принцип работы довольно прост, необходимо проделать несколько простых шагов:

Останется лишь дождаться определенного времени. Для готовки картошки с куриными крылышками мы использовали режим "Жаркое", где автоматически выставлена температура 230 градусов и с максимальным значением времени в 120 минут. В результате мы получили отличное блюдо.

Однако если вы уже заядлый повар, то выбрать режим сможете самостоятельно. К примеру, включить лишь верхний, либо нижний тэн. Самостоятельно установить температуру (от 30 до 230 градусов), выставить таймер (до 120 минут) со звуковым сигналом, включить конвекцию и т.д. Для удобства разработчики добавили подсветку, которая поможет проконтролировать процесс готовки.

Мы также попробовали запечь целую курицу. Для этого мы заранее замариновали ее, после чего положили на сетку, а снизу установили противень, чтобы жир не стекал на внутреннюю часть печи. Также воспользовались автоматическим режимом "Жаркое" и после 120 минут готовки получили прекрасный результат. Курица покрылась небольшой корочкой, а изнутри мясо стало мягким и сочным.

Итоги

Понравилось то, что в комплектации с устройством есть специальная ручка, позволяющая легко и быстро извлечь из печи противень, и при этом не обжечь себе руки. Другими словами, электрическая печь BBK полностью оправдала наши ожидания. В одном компактном устройстве, которое не займет много места на кухне, вы получаете все, что необходимо для того, чтобы приготовить вкусную еду, и накормить за один присест всех членов семьи. Теперь не нужно подбирать температуру и время, чтобы ваша еда не сгорела при готовке. Достаточно просто выбрать определенный режим, основную задачу устройство сделает за вас. Останется лишь подождать.Подведем итоги по электрической печи BBK OE3073DC. Перед нами действительно незаменимый помощник на любой кухне, который отлично придется по душе не только начинающим, но и заядлым поворам. Благодаря автоматической программе вам не нужно самостоятельно выставлять температуру и время готовки, устройство все сделает за вас. Диапазон блюд, которые можно здесь готовить невероятно большой, а это говорит о том, что здесь вы будете готовить не только курицу, но и различные выпечки, десерты и многое другое. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, отличный дизайн, простая и понятная панель управления, наличие режима конвекции, дверца с двойным стеклом и многое другое. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать. Готовьте с удовольствием.