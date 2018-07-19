Обзор Big Hunter. Воюем с мамонтами

Подавляющее большинство современных казуальных игр не могут похвастаться сложным игровым процессом. Собственно, по этой причине их и называют казуальными, так как пользователю не нужно вкладывать много усилий и тренировок для того, чтобы сражаться с виртуальными врагами. Именно по этой причине Big Hunter меня и заинтересовала — игра довольно простенькая на первый взгляд, но постепенно сложность повышается и тогда сражаться с врагами уже не так весело. Я наиграл немало часов и теперь могу с уверенностью сказать, что можно делать казуальные игры, которые действительно интересно проходить и изучать. Вероятно, разработчики не очень много зарабатывают на этом проекте, так как в такого рода игры вкладывать деньги обычно не хочется. Но, давайте не будем спешить и посмотрим на то, что предлагает нам Big Hunter. Может это следующий мобильный хит, в который будут играть абсолютно все.

Геймплей

Игровой процесс построен на сражениях между человеком, доисторическим, и всевозможными мамонтами и прочими исчезнувшими видами животных. Собственно, в этом и заключается фишка проекта — нам нужно сражаться против здоровенных животных, как наши далекие предки тысячи лет назад. Десятки тысяч лет, если быть точным. Нам в руки дают копьё и дают задачу завалить врага. Это довольно сложный процесс, так как у каждого противника есть свои особенности. Например, у мамонта здоровенные бивни, которые не дают вам пробить его. Нужно попасть четко в голову, либо в живот или ноги. Сделать это трудно, так как противник постоянно двигается на вас и двигает своими бивнями вверх-вниз, что усложняет процесс прицеливания. Но, я же говорил, что такого рода продукт не позволит вам спокойно нажимать на пару кнопок и побеждать. Нужно целиться, сражаться и выигрывать за счет тактики и постоянных тренировок.

Управление

Для управления своим персонажем вы будете использовать всего два действия. По нажатию на дисплей вы получаете возможность отойти своим героем немного назад. Если держать палец на дисплее, то персонаж постоянно двигается в сторону от противника. Таким образом можно избегать атаку того же мамонта или чего-то в таком духе. Второе умение — бросать оружие во врага. Для этого нужно нажать на нашего героя и немного потянуть в сторону от него, тогда на экране появится полоса с прицелом. Маленький совет — можно двигаться в сторону от противника и одновременно целиться.

Донат

В игре вы можете отключить рекламу за реальные деньги, других вариантов покупок я найти не смог. В теории, где-то можно купить ресурс (бивни) для покупки улучшений для своего воина, но я не смог найти этот момент в меню. Реклама периодически появляется, она довольно быстро закрывается, но если вы планируете играть очень долго и усердно, то лучше купить за полтора доллара блокировку рекламы. Тогда сражаться будет намного приятнее и интереснее, плюс у вас всегда будет возможность не думать о перерывах на геймплей. Странно, что бивни не продают за деньги, пару раз прямо хотелось купить.

Итог

Мне игра очень понравилась — она довольно простая в понимании, но достичь здесь мастерства будет весьма проблематично. С другой стороны, проект не требует от вас каких-то нереальных знаний и умений, вам не нужно переживать о том, что нужно вкладывать деньги в развитие персонажа или чего-то в таком духе. Вполне спокойно можно заниматься своими делами и получать от этого массу удовольствия без лишних вложений. Это большой плюс, особенно если вы уже порядком устали от стратегий в реальном времени. Будем надеяться, что эта игра вам понравится.