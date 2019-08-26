Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFC

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию встраиваемую посудомоечную машину от компании Candy, которая не перестает радовать своих покупателей современными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель CDI 3DS633 D. Данная посудомоечная машина сумеет стать незаменимым помощником на вашей кухне и позволит существенно сэкономить ваше время и не тратить его на мытье посуды вручную.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Устройство поставляется в защищенной коробке из плотного картона. Разработчики сумели обезопасить посудомоечную машину от различных повреждений во время транспортировки. В комплект поставки включено все необходимое для полноценного пользования.

Внешний вид и функционал

Плюс встраиваемой посудомоечной машины в том, что устройство идеально сумеет вписаться в интерьер любой кухни. Если вы заранее оставили место, то никаких проблем с установкой у вас не появится. Ширина посудомоечной машины Candy CDI 3DS633 D составляет 59.8 см, а глубина равна 55 см. Высоту легко можно отрегулировать.

Несъемный кабель для питания, шланг для подачи и слива воды размещены на тыльной стороне корпуса.

Разработчики добавили в заливной шланг современное решение «Total Water Block», которое обеспечит безопасность посудомойки.

Принцип работы весьма прост. «Total Water Block» автоматически определяет утечку воды при помощи специального сенсора, который находится в самой посудомоечной машине, после чего автоматически перекрывает клапан безопасности. При этом еще включается аварийный слив воды, которая уже находиться в машине.

Вкл/выкл

Выбор программы

Отложенный пуск

Активация функции «Умная дверь»

Функция All in 1

Старт/сброс

Функциональные кнопки управления размещены на верхнем торце дверцы:

Здесь же размещен цифровой дисплей, световые индикаторы и краткое описание всех программ. Кроме того, пользователям понравится возможность подключаться к посудомойке при помощи NFC. Однако об этом чуть позже.

С внутренней стороны дверцы находится два отсека: для таблетки 3 в 1, порошка или ополаскивателя. Под крышкой залива ополаскивателя есть регулятор уровня средства для блеска. Разработчики советуют использовать положение 4. Чуть выше можно увидеть смотровое отверстие, позволяющее проверить наличие жидкости.

Посудомоечная машина Candy рассчитана для большой семьи. Вместимость устройства составляет до 16 комплектов посуды. Для их размещения были использованы две огромные корзинки и дополнительный отсек посуды небольших размеров, либо плоских и длинных предметов. Кроме того, в комплектации с устройством находится сразу две корзины для столовых приборов.

Распылители размещены под каждой из корзин. Всего их два. Они отлично справляются с поставленными задачами. Для того, чтобы продлить срок их службы не забудьте заполнить отсек, расположенный под нижней корзиной, специальной солью. Для удобства в комплектации с устройством есть воронка.

Здесь же находится тройной самоочищающийся фильтр: центральный стаканчик, крупноячеистый и мелкоячеистый. Несмотря на самоочистку, часть загрязнений все же может оставаться на фильтре. Другими словами, проверять и промывать его периодически все же нужно.

Верхняя корзина для посуды имеет два положения, которые легко можно отрегулировать. Для этого достаточно выдвинуть ее максимально на себя и слегка приподнять, после чего корзину можно выставить выше, что позволяет устанавливать на нижней корзине посуду диаметром от 20 до 32.5 см. Однако после этого в верхнюю корзину нельзя будет загружать посуду диаметров более 14 см.

В верхней имеются съемные подставки, которые подвешиваются за края корзины и могут устанавливаться в нескольких положениях, что позволяет использовать подставки для чайных и кофейных чашек, кухонных ножей, половников, для фужеров, для мелких и глубоких тарелок, и т. д.

Если вы ранее не имели возможности пользоваться посудомоечными машинами, то обязательно ознакомьтесь со схемой загрузки корзин для посуды и не забудьте удалить остатки пищи и сильных загрязнений.

Режимы работы

Гигиеническая (P1)

Универсальная (P2)

Ежедневная (P3)

Эко (P4)

Деликатная (P5)

Быстрая (P6)

Ультрабыстрая (P7)

Ночь (P8)

Предварительная (P9)

Smart Touch (P0)

Посудомоечная машина Candy CDI 3DS633 D получила под свое управление сразу 10 режимов работы:

Нажать кнопку «Отложенный пуск»

Еще раз нажать на кнопку для увеличения отсрочки в часах

Для включения таймера нажать на кнопку «Старт»

Для отмены функции необходимо нажать и удерживать кнопку «Сброс»

Другими словами, вы сумеете подобрать для себя оптимальный режим работы на все случаи жизни для всех видов посуд. Кроме того, пользователям дается возможность воспользоваться функцией «Отложенный пуск». Она позволяет запрограммировать запуск цикла мойки с задержкой от 1 до 23 часов. Для этого необходимо проделать несколько простых шагов:

Smart Touch

Главной изюминкой данной посудомоечной машины является то, что в Candy CDI 3DS633 D была применена технология Smart Touch (интеллектуальный сенсорный ввод). Это позволяет управлять функциями устройства при помощи вашего смартфона, установив на него приложение Candy Simply-Fi. Подключение к посудомойке осуществляется при помощи беспроводной связи NFC (поддерживаются ОС Android и iOS). Для этого достаточно преподнести ваш смартфон к иконке Smart Touch, которая находится на панели управления. Однако есть один небольшой нюанс. Пользователи iOS устройств не смогут пользоваться всеми преимуществами их возможности ограничены (только информационное наполнение).

Голосовой помощник

Понравилось то, что разобраться в работе приложения можно интуитивно. Данное решение позволяет открыть для себя следующие функции:Пользователям будут выдаваться подсказки, которые помогут выбрать оптимальный цикл мытья при помощи трех параметров (тип посуды, уровень загрузки, интенсивность пятен).

Программы

Данная функция предназначена для выбора и запуска новых дополнительных программ мытья.

Smart уход

Дополнительные настройки, жесткость воды, функция интеллектуального контроля за состоянием прибора «Smart проверка», функция Filter-Clean и руководство по поиску и устранению неисправностей. Другими словами, Smart уход позволит обеспечить долговечную службу вашей посудомойке.

Моя статистика

Пользователь получает статистику мытья и подсказки относительно более эффективной эксплуатации вашей машины.

Итоги

Особенности

Тип: полноразмерная

Установка: встраиваемая полностью

Управление со смартфона

Вместимость: 16 комплектов

Класс энергопотребления: A++ (По нормам ЕС)

Класс мойки: A

Класс сушки: A

Тип управления: электронное

Расход воды: 10 л

Энергопотребление за цикл: 0.99 кВтч

Уровень шума при работе: 44 дБ

Количество программ: 9

Сушка посуды: конденсационная

Таймер отсрочки запуска: от 1 до 23 часов

Защита от протечек: полная

Индикатор наличия соли / ополаскивателя

Внутренняя поверхность из нержавеющей стали

Регулируемая по высоте корзина для посуды

Размеры (ШхГхВ): 59.8x55x82 см

Автоматическое открытие дверцы в конце цикла

Подводя итоги по посудомоечной машине Candy CDI 3DS633 D следует отметить, что перед нами идеальный помощник для вашей кухни, позволяющий забыть о ручном мытье посуды. Устройство полностью отмывает даже сильные загрязнения, которые тяжело отмыть самостоятельно. Кроме того, посуда сумеет сохранить свой первозданный вид. Данная посудомоечная машина в среднем будет расходовать от 10 до 15 литров воды и минимальное количество электроэнергии, что позволит пользователям существенно сэкономить свои сбережения. Благодаря возможности управлять функционалом устройства при помощи смартфона, мытье посуды для вас превратится в увлекательное занятие. Особое внимание следует уделить тому, что уровень шума при работе составляет 44 дБ. То есть данная посудомоечная машина очень тихо работает. Среди плюсов следует отметить следующее: вместительность, отличный функционал, Smart Touch режим, энергоэффективность, расход воды, встроенная защита от протечек воды.