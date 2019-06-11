Обзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией пара

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Согласитесь, кухня – это, в большей части, территория прекрасной половины человечества. Для того, чтобы создать для своей любимой комфортные условия необходимо тщательно продумать все до мелочей, особенно когда речь заходит о приобретении устройств для приготовления еды. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию электрическую независимую духовку с функцией приготовления с паром от компании Candy. Встречайте, перед вами модель FCPS 815 XL. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Электрическая духовка Candy FCPS 815 XL

Противень для сбора жира

Металлическая решетка для гриля

Документация

Устройство поставляется в защищенной упаковке. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Духовка: электрическая независимая

Объём: 70 л

Энергопотребление: класс A, мощность подключения 2.10 кВт

Размеры (ВхШхГ): 59.5 х 59.5 x 55 см

Максимальная температура: 250 °С

Режимов нагрева: 7

Гриль: электрический

Конвекция

Переключатели: утапливаемые

Таймер: звуковой с отключением

Дисплей: сенсорный

Дверца духовки: откидная

Телескопические направляющие

Число стекол дверцы: два

Очистка духовки: гидролизная

Дополнительные функции: подсветка камеры, вентилятор охлаждения, система защиты от детей, защитное отключение

Внешний вид и функционал

Как нам кажется, Candy FCPS 815 XL сумеет вписаться в интерьер любой кухни и сумеет придать ему особенный вид. В первую очередь покупателей привлечет именно дизайн. Корпус устройства выполнен из прочной нержавеющей стали. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Регулятор селектора термостата (до 250 градусов)

Ручка выбора функций (освещение, разморозка, конвекция с объемным нагревом + пар, гриль + пар, гриль с конвекцией + пар, традиционный нагрев, нижний нагрев с конвекцией, пицца (имитация дровяной печи))

На лицевой стороне, на верхней части, размещена панель управления функциями устройства. По краям от сенсорного дисплея расположены два барабана:

По центру обосновался дисплей для индикации часов. По краям находятся световые индикаторы, а ниже три сенсорные кнопки управления настройками дисплея.

Возможность включить защиту от детей

Возможность установить таймер, что позволяет использовать устройство в качестве будильника

Пользователи могут установить время приготовления

Есть возможность выставить время окончания приготовления: в установленное время духовка выключится автоматически.

Отдельное внимание следует уделить тому, что духовка обзавелась важными функциями:

Перед запуском налить на дно камеры духовки от 100 до 300 мл воды.

Выставить соответствующий режим и температуру. Функция пара будет работать лишь в трех представленных режимах (Вентилятор + пар, гриль с вентилятором + пар, гриль + пар).

Нажать на кнопку STEAM

Рядом с ручкой выбора функций расположена кнопка STEAM (пар). Именно данная функция является главной изюминкой духовки Candy FCPS 815 XL. Пользователям дается возможность добавить в ваши блюда эффект паровой готовки, что позволяет не потерять первозданный вкус еды и не растерять все полезные вещества. Не стоит путать данную функцию с пароваркой. В нашем случае пар будет лишь дополнять работу тэнов. Для этого необходимо сделать несколько простых шага:

Полученный результат не описать просто словами. На выходе пользователи получают идеально приготовленное блюдо. Кроме того, если в духовке готовятся одновременно несколько видов блюд вы можете использовать режим «Конвекция с объемным нагревом + пар», что позволит не смешиваться вкусам и запахам и получить великолепный результат. Мясо, к примеру, птицы или рыбы готовятся с хрустящей корочкой, чего очень тяжело добиться в обычных духовых шкафах. Кроме того, данная функция идеально подойдет для выпечки. При использовании пара она становится более пышной с хрустящей корочкой. Для тех, кто заботится о своем здоровом питании понравится то, что при приготовлении с добавлением пара пользователям дается возможность использовать меньше масла. Candy FCPS 815 XL, как нам кажется, порадует не только хозяйку кухни, но и всех членов семьи.

Наливает 300 мл воды в специальную полость на дне камеры

Выбираем режим «Статического», либо нижнего нагрева

Температурный режим устанавливаем на режим Aquactiva

Выключаем программу через 30 минут и ждем пока духовой шкаф остынет

При помощи мягкой ткани очищаем внутреннюю поверхность камеры

Однако это еще не все. Духовка Candy FCPS 815 XL получила очень важную функцию Aquactiva, которая при помощи пара помогает устранить жировые отложения и кусочки пищи, оставшиеся в камере духового шкафа после готовки.Согласитесь, когда вы решили зажарить, к примеру гуся, после которого никак не избежать огромного количества жира, духовку довольно тяжело очистить. Функция Aquactiva полностью решает данную проблему за счет использования пара. Все очень просто:

Согласитесь, данная функция избавит вас от множества проблем и позволит сэкономить кучу времени.

Объем камеры составляет 70 литров, чего более чем достаточно, чтобы накормить большую семью вкусным блюдом. На боковых стенках размещены 5 уровневые решетки-направляющие для установки противня и решетки для гриля.

Для удобства разработчики добавили в комплектацию съемные телескопические направляющие, которые позволяют вытянуть противень на себя и проверить готовность блюда. Направляющие позволяют держаться ему на своем месте.

На одной из стенок, за стальной пластиной, находится вентилятор, а чуть выше, на правом верхнем углу, под защитным стеклом, размещена лампочка, позволяющая следить за всем процессом готовки не открывая дверцу духовки.

Итоги

Финальным штрихом станет установка на свое мобильное устройство специальное приложение, которое поможет вам с готовкой, а если быть точным, подскажет вам интересные рецепты, которые вы сможете воплотить в реальность при помощи духовки Candy FCPS 815 XL.Подводя итоги по электрической духовке от Candy следует отметить, что модель FCPS 815 XL полностью оправдывает свою стоимость и подходит под все требования современных пользователей. Устройство отлично показало себя в работе и стало незаменимым помощником на кухне. Благодаря функции готовке при помощи пара ваши блюда сумеют сохранить свой вкус и полезные свойства. Понравилось то, что разобраться в работе устройства можно интуитивно. Даже самые неопытные пользователи практически сразу же сумеют приготовить что-то вкусное. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, очистка камеры и готовка при помощи пара. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Электрическая духовка Candy FCPS 815 XL, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".