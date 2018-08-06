Обзор Castle Creeps TD. Красиво и простенько

Когда-то давно, во времена появления первых смартфонов, игры жанра TD были невероятно популярными среди геймеров. Все дело в том, что они не требовали подключения к интернету и позволяли длительное время находится в виртуальном мире без необходимости с кем-то соревноваться. Прошло много лет и пользователи уже позабыли про подобные игры, так что разработчикам очень трудно найти своего ярого фаната. Тем не менее, иногда это удается — Castle Creeps TD является ярким примером того, как можно покорить пользователей даже в том случае, если сам жанр давно устарел и больше не интересует никого. Я сам поиграл некоторое время в данный проект и могу сказать, что разработчики действительно постарались и удивили нас высоким качеством контента. Теперь нужно лишь научиться сражаться с врагами, а там уже победа сама вас найдет. Итак, что же представляет из себя Castle Creeps TD.

Геймплей

В основе игрового процесса лежит классическая механика жанра защита башен. У нас есть определенная точка, куда стремятся пробраться противники. К этой точке ведет одна или несколько дорог и противники могут передвигаться исключительно по этим дорогам, другие пути им недоступны. Ваша задача заключается в том, чтобы дать достойный отпор армии противника — ставить вышки и карать монстров. Стоит отметить, что в данной игре строить вышки можно исключительно в тех местах, которые заранее подготовил разработчик. Обычно бывают ситуации, когда в играх можно ставить вышки везде, а не только в необходимых локациях, но здесь вы ничего менять не можете. Это немного усложняет процесс прохождения, так как бывают ситуации, когда точки для установки уже закончились, а хотелось бы еще в паре слабых мест защиту усилить. Но, это особенность проекта и с этим ничего не поделать.

Вышки

Разнообразие вышек порадовало, хотя иногда кажется, что разработчикам дали слишком много просторов для фантазии. Обычно в данном жанре есть вышки с точечным ударом, массовым уроном по области, плюс какие-то постройки для замедления врагов. Здесь же нам предлагают возможность отстреливать врагов из луков, плюс воевать при помощи магии, если у противника много брони, плюс вышки с отрядом пехоты, который не позволяет противнику пройти дальше. Еще и героя нам предоставили, который умеет драться с врагами и наносить массу урона за короткий промежуток времени. Вроде ничего нового, но реализация вполне интересная.

Улучшения

В ходе прохождения вы будете постоянно сражаться с экономикой — она не позволяет вам легко и быстро улучшать строения. Это, кстати, еще одна особенность продукта. Обычно вышки вы можете улучшать исключительно в бою и только на один раунд, а в новом сражении все постройки вновь стандартные. Здесь же есть древо развития и если вы там улучшаете какую-то вышку, то в бою она автоматически становится сильнее. Донат из-за этого действительно предоставляет неплохие шансы для более простой игры, ведь если улучшить пару-тройку вышек, то можно побеждать без каких-либо усилий.

Итог

Игра получилась довольно интересная и увлекательная. Конечно, немного портит впечатление тот факт, что для нормального прохождения нужно вкладывать реальные деньги, ведь иначе вы просто никак не сможете побеждать на более высоких уровнях сложности. Нужно будет очень много копить ресурсы и так далее. Графика приятная, есть возможность сражаться очень долго, буквально месяцами подряд. Для некоторых пользователей это действительно приятная возможность, так как менять игру каждую неделю не всегда интересно. Обязательно попробуйте.