Обзор Dead Rivals. Неплохой шутер

2018-04-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dead Rivals; [89]
На примере игры Dead Rivals можно продемонстрировать современные проблемы мобильного рынка приложений развлекательного типа. В компании Gameloft предостаточно денег, чтобы делать игры круто, красиво и качественно. Однако, делать такого рода проекты очень дорого — одна только графика требует больших вложений личных средств. Помимо этого, новинка является онлайн-продуктом, то есть нужны еще сервера для громадного количества игроков. Это тоже стоит денег, плюс нужно вложить денег в игровые механики и так далее. Соответственно, игру нужно окупать, вот только пользователи не привыкли покупать игру за деньги. Значит, выпускают Dead Rivals на условно бесплатной механике монетизации, чтобы потом за счет доната отбить вложения. Игра получается скучной и неинтересной, ведь без денег играть у вас не получится никак. Получается, что хорошую игру сделать никак не получится, замкнутый круг.

Геймплей

Игровой процесс построен на сражениях в условиях нового мира. Он пережил зомби-апокалипсис и теперь все плохо, везде шатаются зомби, их нужно убивать и проходить задания. В этом плане игровой процесс оказался настолько скучным и однообразным, что прямо хочется сказать разработчикам — больше других тем нет? Вы создаете персонажа, после чего проходите краткий курс обучения. Дальше нас отправляют в виртуальный мир, где есть масса заданий, играем от третьего лица, вообщем все очень даже интересно. Правда, задания очень сильно зависят от уровня вашей экипировки, побеждать просто так не получится, нужно постоянно вкладывать ресурсы в улучшения, стараться использовать умения и предметы. Сам игровой процесс очень крутой, но без вложения реальных средств прохождение превращается в гринд, когда ты стоишь на одном месте и делаешь одно и то же сотню раз.

Управление

Разработчики явно умеют делать игры. Имеется ввиду, что управление здесь реализовано очень хорошо — у нас в левой части экрана имеется джойстик виртуальный для управления всем этим действием, в правой части клавиша выстрела и дополнительные умения. Управлять камерой нужно свайпами по экрану, целится во врага не нужно — просто нажимаете на него пальцем и все, можно нажимать огонь, а герой сам будет попадать. Благодаря этому, играть действительно интересно и круто, так как проблем со стороны управления нет. Это большая редкость для шутеров от третьего лица, если честно.

Донат

К сожалению, любые игры от этого разработчика, тем более такого плана, требуют приличных вложений средств. Вам дают играть без доната, но рано или поздно игрок врубается в глухую стену сложностей. Вы не сможете побеждать врагов и боссов, так как ваше оружие слишком слабое и нужно купить апгрейд, а денег на него нет. Либо ваше оружие вообще слишком слабое и нужно купить новое, а новинка стоит таких денег, что нужно неделю страдать и потеть. Либо же просто купите за реальную валюту какой-то ствол и получайте от этого массу положительных эмоций, проходите уровни и все в таком духе.

Итог

Я настоятельно советую попробовать эту игру, так как она показывает насколько современные мобильные платформы готовы к серьезным продуктам. Здесь вам и открытый мир большой, и масса возможностей, и мультиплеер. Осталось только научиться играть и побеждать врагов, найти свою тактику ведения боя и все, можно наслаждаться процессом. Конечно, играть очень долго вы не сможете, так как нервы сдадут — слишком уж здесь высокая сложность и без вложений денег далеко не уедешь. С другой стороны, обязательно посмотрите на то, как здесь круто реализовали мири управление. Оно того стоит.


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