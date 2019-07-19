Обзор Dota Underlords. Новые шахматы

2019-07-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dota Underlords; [121]
Давайте посмотрим на новое детище компании Valve, которая долгое время хотела договориться с разработчиками Dota Auto Chess, но в итоге просто создала свою собственную игру. У нее есть определенное преимущество в виде оптимизации и достаточно продвинутого набора знакомых героев, плюс вы можете играть как на смартфоне, так и на компьютере. Разве не об этом вы мечтали?

Правила

Игровое поле построено по плану шахматной доски, только оно немного меньше. У вас есть ваша половина поля с шириной в четыре клетки, плюс у противника есть его половина. Вы должны расставлять ваших персонажей на поле, чтобы во время сражения иметь выгодное расположение. Стоит отметить, что персонажи во время боя могут двигаться и ваше построение легко могут разрушить, но лучше уж так, чем вовсе не иметь никакого построения на бой. Персонажи дерутся, используют специальные умения, если у них накапливается мана, побеждают или умирают. Вы никак в бою не участвуете — сражаются персонажи сами, в автоматическом режиме, и вы никак не можете выбрать им цель или как-то подсказать во время сражения. Все действия игрок делает до сражения, а во время него вы просто сидите и смотрите за тем, что происходит на экране. Весьма неплохо для чаепития или ведения прямой трансляции, если честно.

Геймплей

Игровой процесс Dota Underlords довольно прост, но в нем много важных деталей. Начнем с того, что первые три раунда можно условно назвать тренировочными — во время первых трех сражений вы будете драться против ИИ, а не реальных людей, и за победу дают возможность выбрать один из трех артефактов для своего персонажа. Если же вы проиграете, что крайне тяжело, то разработчики не дадут вам такой возможности и ваша команда будет немного слабее чем те, кто смог победить ботов в начале. Только после этого начинаются сражения против реальных людей — на вашей части карты появляются ваши персонажи, на противоположной — персонажи другого игрока. Вы сражаетесь и побеждает тот, кто остался последним выжившим, а у того, кто проиграл, отнимаются очки здоровья. За каждого персонажа 1 уровня отнимают 1 очко здоровья, так что чем больше вы убили врагов, тем менее больно проигрывать.

Хитрости

Главная фишка стратегии данной игры в том, что вам нужно собирать правильных персонажей. У каждого героя есть своя расса и класс, которые могут похвастаться специальными бонусами. К примеру, вы можете взять двух персонажей рассы механики и получить бонус к регенерации здоровья. Это очень крутой бонус на начальной стадии игры — враги не смогут вас убить, пока вы наносите тьму урона. Есть еще вариант собрать силачей, которые получают бонус к урону, либо собрать команду с защитой. Вариантов очень много, их можно комбинировать и собирать интересные составы. Главное, что вы должны научиться собирать хорошую команду из случайных героев, ведь игра не всегда выдает вам именно тех персонажей, которые вам необходимы. Это главная проблема начинающих игроков — они не находят нужного героя и просто сдаются, собирая странные составы без бонусов.

Итог

На текущий момент в игре нет никакого доната, нет встроенных покупок или предложения потратить на что-либо деньги. Это полностью бесплатная игра, которая позволяет проводить время как за компьютером, так и со смартфоном в руках. Лично я наиграл очень много и могу с уверенностью сказать, что для большинства геймеров это лучший вариант провести время в мобильной игре. Может на компьютере проект и не так хорош, как многим хотелось бы, но на мобильном телефоне или планшете я ничего лучше не видел уже очень давно.

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